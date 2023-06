Baldur's Gate 3: numero di ore medio per finirlo svelato, ecco anche la cifra per i completisti

Vincke ha sottolineato, tuttavia, che Larian si aspetta che i giocatori affronteranno Baldur's Gate 3 in modo diverso l'uno dall'altro, quindi l'esperienza varierà molto. "Ci sono diversi modi di giocare, giusto?". ha detto Vincke. "Lo abbiamo visto con [Divinity: Original Sin 2] e non sarà diverso in questo caso. Le persone che giocheranno in multiplayer si prenderanno un anno, un anno e mezzo. Faranno le loro sessioni regolari di gioco, come per D&D".

"Tra le 75 e le 100 ore, questo è quello che stiamo vedendo", ha detto Vincke. "Non si tratta di fare tutto, ma solo di un playthrough. Ci saranno persone che supereranno questa soglia, quelle che vogliono fare tutto. Probabilmente raggiungeranno le 200 ore , credo. In media stiamo vedendo che le persone che stanno affrontando il gioco impiegano dalle 75 alle 100 ore".

Baldur's Gate 3 può essere facilmente messo in pausa

È inoltre importante notare che Baldur's Gate 3 è diviso in grossi blocchi con transizioni che spostano i giocatori da un capitolo all'altro, proprio come nel Baldur's Gate originale. Questi punti di transizione offrono momenti di sosta/inizio naturali per i giocatori che desiderano mettere in pausa Baldur's Gate 3 a favore di un altro gioco (la mente corre subito a Starfield, che arriva un mese dopo).

"Ci saranno momenti in cui si potrà dire: 'Sai cosa? Mi fermo qui e provo qualcos'altro", e poi lo riprenderò. È abbastanza grande", ha detto Vincke.

Inoltre, anche dopo aver completato un playthrough i giocatori potrebbero sentirsi spinti a iniziare una nuova partita di Baldur's Gate 3, ha suggerito Vincke. "Ha un'enorme quantità di rigiocabilità perché ci sono così tanti modi per fare le cose. Credo che la gente si rigiocherà spesso. Abbiamo una quantità pazzesca di classi, sottoclassi, razze e sottorazze. Non si tratta di un gioco piccolo che si esaurisce in un mese. Lo giocherete pezzo per pezzo. Forse vi capiterà di giocare con un amico in multigiocatore - abbiamo anche il multigiocatore drop-in / drop-out. Ci sono molti modi di giocare."

"Abbiamo visto che anche con [Divinity: Original Sin 2] la gente ha giocato per anni. Ci sono ancora molte persone che giocano a Divinity: Original Sin 2 e che continuano a scoprire nuove cose. Baldur's Gate 3 è sensibilmente più grande, con molti più livelli di profondità. Non credo che avrete finito in un mese, è quello che sto dicendo".

Vi ricordiamo infine che la data di uscita su PC è stata anticipata.