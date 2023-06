My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di elune mostra cosa indossa sotto la divisa

My Dress-Up Darling è molto amato dagli appassionati di manga e anime ed è perfetto anche per il mondo del cosplay, visto che è una storia che racconta proprio di cosplay. Ora, possiamo vedere il cosplay di Marin realizzato da elune, che si mostra in versione con divisa scolastica e mostra anche ciò che indossa sotto di essa: il tipico costume da bagno della ragazza.

elune ha realizzato in un sol colpo un doppio cosplay di Marin: la ragazza appare in diversi formati all'interno della serie, visto che la troviamo in costume da bagno, in divisa scolastica, in abiti più casual ma anche in vari cosplay. Le cosplayer possono quindi sbizzarrirsi ricreando una delle molte versioni di Marin.

Se siete dei fan del personaggio, ecco il cosplay di Marin di papfelcosplay è piacevolmente allegro. Come non citare poi il cosplay di Marin di lyvlas in costume da bagno ci riporta in estate. Ecco anche il cosplay di Marin di monpink in costume è timido quanto l'anime.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da elune? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?