My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di monpink in costume è timido quanto l'anime

My Dress-Up Darling è stato per lunghi mesi uno degli anime preferiti di tutto il mondo, a seguito anche del successo della versione manga. Ancora adesso molti e molte cosplayer propongono i propri cosplay dei personaggi della serie. Ad esempio, monpink_mon ci propone ora il proprio cosplay di Marin in versione costume da bagno.

Marin appare in vari formati all'interno dello show, a partire dalla divisa scolastica, passando per il costume da bagno che vediamo in questo cosplay e arrivando a vari cosplay da lei realizzati. Questa serie è infatti basata sulla passione per i cosplay che Marin inizia a inseguire con maggior forza dopo l'incontro con il protagonista maschile, Gojo, abile costumista.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da monpink? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?