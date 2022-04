My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di anastasia.komori copia una scena dell'anime

My Dress-Up Darling continua ad essere uno dei soggetti preferiti del mondo del cosplay, ovviamente per via del successo di pubblico dell'anime e, in precedenza, del manga. Ora, anastasia.komori ha deciso di proporre in versione fedele una scena dell'anime, tramite il proprio cosplay di Marin.

Il personaggio di My Dress-Up Darling, Marin, si presenta casa di Gojo, un ragazzo abile nel realizzare costumi per bambole. La ragazza desidera che Gojo crei dei cosplay per lei, ma per farlo deve prendere le misure di Marin. In tale scena dell'anime, quindi, la ragazza si presenta in costume da bagno e assume varie pose, volutamente provocatorie, per imbarazzare Gojo. Il cosplay di anastasia.komori è molto semplice sia nell'intento che nella pratica, ma è realizzato con precisione.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da anastasia.komori? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?