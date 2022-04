GTA 6: un sito di scommesse permette ai fan di scommettere soldi sull'ambientazione

Bovada, un sito di scommesse, permette ora di scommettere i propri soldi su GTA 6, precisamente su quella che potrebbe essere la città d'ambientazione del prossimo gioco della serie Grand Theft Auto realizzato da Rockstar Games.

Le opzioni, con relativa vincita, per le città di GTA 6 sono:

Los Angeles +150

Miami +150

New York +150

London +500

Rio De Janeiro +500

Boston +1000

Detroit +1000

Las Vegas +1000

Seattle +1000

Paris +2500

Tokyo +2500

Beijing +5000

Viene spiegato che le scommesse potrebbero cambiare nel tempo e che nel caso nel quale GTA 6 includa più di una città come ambientazione (e i rumor puntano in questa direzione) la scommessa sarà annullata e le persone vedranno la cifra investita rimborsata.

Un logo fan made di GTA 6

Per il momento non abbiamo alcuna informazione ufficiale riguardo l'ambientazione di GTA 6. Negli anni tanti rumor e leak hanno spinto verso diverse città, ma per ora sappiamo solo che il gioco è in sviluppo. Probabilmente, ci vorranno ancora anni prima della pubblicazione e una presentazione completa non è probabilmente prevista per il 2022.

Tra i più recenti rumor, sono citate Carcer City, Cuba e non solo, come ambientazioni di GTA 6.