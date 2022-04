Starfield: ex-sviluppatore afferma che il motore di gioco è "una schifezza"

Tramite ResetEra, un utente noto come Hevy008 ha affermato di essere uno ex-sviluppatore di Bethesda e ha svelato che Starfield è in sviluppo con un motore grafico che non può essere definito in altro modo se non "una schifezza". L'identità di Hevy è poi stata confermata da Jason Schreier.

Precisamente, Hevy ha affermato che Bethesda propone un luogo di lavoro di qualità, molto sicuro. Inoltre, ha affermato che Starfield sta prendendo forma sin dall'inizio dell'anno, ma che vi sono alcune componenti sulle quali il team sta avendo difficoltà, compreso il volo spaziale e il fatto che "probabilmente c'è troppo contenuto". Inoltre, secondo Hevy vi sarà una beta in estate e a seconda del responso verrà deciso se Starfield sarà effettivamente pubblicato l'11 novembre 2022. Dopo aver condiviso queste informazioni, l'account ResetEra di Hevy è stato cancellato.

Jason Schreier ha affermato che Hevy è effettivamente la persona che afferma di essere. Inoltre, gli utenti hanno trovato precedenti post di Hevy riguardo a uno studio indipendente chiamato CodeBlueGames, il quale - tramite il proprio sito - afferma che il team ha lavorato in passato con Bethesda. Possiamo quindi affermare che la fonte è molto probabilmente un ex-sviluppatore del team di Starfield.

Un artwork di Starfield

Questo però non significa che quanto da lui riportato sia completamente corretto o anche solo che le informazioni siano aggiornate. Potrebbero esserci stati aggiornamenti o miglioramenti che Hevy non ha avuto modo di vedere in prima persona. Il gameplay di Starfield non è ancora stato mostrato, quindi non abbiamo modo di sapere quale sia la qualità del gioco.

Tra le informazioni più recenti troviamo un video dedicato alla musica e un gruppo di nuovi artwork che mostrano l'ambientazione del gioco.