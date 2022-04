My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di teeee_7777 è scolastico

Il mondo del cosplay ha trovato una nuova passione negli ultimi tempi: parliamo di My Dress-Up Darling, una serie di manga e anime che parla proprio di cosplay. Ora, teeee_7777 ci propone il proprio cosplay di Marin, la protagonista, nella propria classica versione scolastica.

Marin, in My Dress-Up Darling, è una ragazza appassionata di cosplay che, incontrando Gojo, ha modo di perseguire il proprio sogno. Il ragazzo, infatti, è un abile creatore di costumi per bambole e Marin trasforma questa sua capacità e la sfrutta per creare costumi da cosplay. La ragazza appare quindi nello show con diversi aspetti, ma quello proposto oggi da teeee_7777 è quello più classico, con la divisa scolastica.

Se siete fan di My Dress-Up Darling, allora dovreste vedere il cosplay di Marin di Shirogane in costume da bagno, il quale richiama l'anime. Ecco poi il cosplay di Marin di win_winry che è pronto per la spiaggia e il sole. Come non citare il cosplay di Marin di japp_leack: è radioso. Chiudiamo con il cosplay di Marin di grusha_cos che si fa prendere le misure.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin realizzato da teeee_7777? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?