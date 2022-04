Raven Software ha diritto a sindacalizzarsi, afferma l'NLRB, ma Activision vuole appellarsi

Oggi l'NLRB ha stabilito che i dipendenti del QA di Raven Software - team di Activision Blizzard - hanno diritto a votare in un'elezione sindacale.

Come riportato dal Washington Post, questa decisione arriva mesi dopo che il gruppo ha votato per sindacalizzarsi con il Communication Workers of America. Activision Blizzard ha precedentemente mancato una scadenza per riconoscere volontariamente il sindacato e poi si è opposta alla proposta, affermando che qualsiasi sindacato presso Raven Software richiederebbe tutto il personale dello studio di gioco, un numero di oltre 200 persone.

L'NLRB però ha respinto questa tesi e ha detto che il gruppo di 21 tester QA era sufficiente come unità di contrattazione.

Activision Blizzard ha detto in una dichiarazione che avrebbe perseguito altre opzioni, come ad esempio appellarsi alla decisione.

Recentemente, inoltre, abbiamo scoperto che l'ex di Bobby Kotick - CEO di Activision Blizzard - fece bloccare 2 articoli su di lui quando era COO di Meta, per evitare la condivisione di informazioni compromettenti.