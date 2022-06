My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di kianraaaa è in versione succube

My Dress-Up Darling è uno dei manga e anime preferiti dal mondo del cosplay, in quanto dà moltissimi spunti per nuovi costumi. La protagonista, infatti, appare in vari formati nell'anime e in questo modo anche le cosplayer possono sbizzarrirsi. Un esempio è il cosplay di Marin in versione da succube realizzato da kianraaaa.

Marin, protagonista femminile di My Dress-Up Darling, è un'appassionata di cosplay che inizia a inseguire in modo serio la propria passione grazie a un nuovo amico e aiutante, Gojo. Tra i vari cosplay realizzati dai due, è presente nell'anime anche quello della succube Rizu-kyun. Il cosplay di kianraaaa è ottimamente realizzato.

Se siete fan di Marin di My Dress-Up Darling, allora dovreste vedere il cosplay di Marin di anastasia.komori copia una scena dell'anime. Ecco anche il cosplay di Marin di teeee_7777 è scolastico. Ecco poi il cosplay di Marin di amai.lau in costume da bagno è letteralmente in spiaggia.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Marin in versione succube realizzato da kianraaaa? Il personaggio di My Dress-Up Darling è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?