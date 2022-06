Quantic Dream smentisce: nessun gioco basato su The Dark Sorcerer

Intervistata da Multiplayer.it, Quantic Dream ha ufficialmente smentito le indiscrezioni secondo cui starebbe sviluppando un nuovo videogioco ispirato al suo cortometraggio tecnico The Dark Sorcerer.

Mostrato all'E3 del 2013, The Dark Sorcerer era il nome di un'impressionante demo tecnica per PlayStation 4, caratterizzata da un'ambientazione fantasy e una spiccata vena comica. Lo scorso gennaio, hanno cominciato a circolare online voci di corridoio secondo cui lo sviluppatore francese dietro Heavy Rain e Detroit: Become Human avesse ripreso il concept della demo tecnica per espanderlo in un gioco completo dai toni comici e una storia non lineare scritta da David Cage.

Il gioco basato su The Dark Sorcerer avrebbe quindi seguito un iter simile a quello di altri progetti di Quantic Dream, poiché sia Heavy Rain che Detroit: Become Human sono ispirati rispettivamente ai due cortometraggi The Casting e KARA. Tuttavia, è stato proprio il creative director e fondatore di Quantic Dream a smentire l'indiscrezione in occasione di un'intervista con Multiplayer.it.

"Come molti altri rumor, non è vero", spiega Cage. "Non c'è nessun gioco in sviluppo basato su The Dark Sorcerer. Amiamo il lavoro fatto e sarebbe un sogno fare un progetto di questo tipo, proprio perché ci siamo divertiti un mondo durante la sua realizzazione. Ma fare una commedia è molto difficile: si tratta di un genere molto particolare, qualcosa che in futuro ci piacerebbe affrontare, ma come detto al momento non c'è nessun gioco in sviluppo da Quantic Dream basato su The Dark Sorcerer".

Al momento, Quantic Dream è al lavoro su Star Wars: Eclipse e su altri progetti non ancora annunciati.