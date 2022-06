Omikron: The Nomad Soul, ecco perché fu cancellato su PlayStation

Durante una nostra visita agli studi di Quantic Dream, il team di sviluppo francese ha spiegato a Multiplayer.it come mai la versione PlayStation di Omikron: The Nomad Soul (noto in Europa semplicemente come The Nomad Soul) fu cancellata nei primi mesi del 2000, a pochi mesi dall'uscita.

"La decisione di cancellare la versione PlayStation di Omikron: The Nomad Soul fu dell'editore Eidos", spiega Ronan Marchalot, rendering director di Quantic Dream. "Secondo loro l'uscita [della versione PlayStation] era troppo vicina all'arrivo di PlayStation 2, quindi non valeva più la pena pubblicare un gioco per la prima PlayStation. I motivi della cancellazione furono quindi solo commerciali, non fu una questione di limiti tecnici".

Omikron: The Nomad Soul, David Bowie diede le fattezze e la voce al personaggio di Boz

Primo gioco mai realizzato da Quantic Dream, Omikron: The Nomad Soul è oggi ritenuta un'avventura cult, ricordata in buona parte per il coinvolgimento attivo di David Bowie, che compose parte della colonna sonora e prestò il suo volto e la sua voce al personaggio di Boz. Uscito nello stesso periodo di Shenmue, il gioco di Quantic Dream fu anche uno dei primi tentativi di realizzare una città open world completamente esplorabile in 3D, anticipando di un paio d'anni l'uscita di GTA 3. Pubblicato nel 1999 su PC e un anno dopo su Dreamcast, venne annunciato anche per PlayStation, ma a pochi mesi dall'uscita Eidos decise di cancellare il progetto per motivi rimasti sconosciuti fino a oggi.

Secondo le indiscrezioni dell'epoca, la versione PlayStation di Omikron: The Nomad Soul non solo era attivamente in sviluppo, ma era anche completa al 70%. "Era assolutamente giocabile. Abbiamo ancora il prototipo funzionante" ha confermato Marchalot prima di porgerci la custodia contenente il CD-Rom che vi mostriamo nelle foto che seguono.

Piccolo aneddoto: Marchalot era stato assunto in Quantic Dream nel 2000 per lavorare proprio al seguito di Omikron: The Nomad Soul, progetto annunciato e mai realizzato. "Sto ancora aspettando", ha detto sorridendo.