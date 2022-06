Xiaomi 12S Ultra utilizzerà il sensore da 1 pollice Sony IMX989

In attesa della presentazione ufficiale di Xiaomi 12S Ultra prevista per la prossima settimana, la compagnia cinese ha svelato che il suo nuovo smartphone utilizzerà il sensore Sony IMX989 da 1 pollice.

Parliamo dunque di dimensioni piuttosto generose, le più grandi mai utilizzate da uno smartphone, che dovrebbero garantire una "miglior capacità di catturare la luce, una messa a fuoco più rapida e una migliore gamma dinamica" e in controtendenza con il mercato, dato che gli altri produttori preferiscono sensori ben più piccoli per i loro device.

L'annuncio è arrivato con un post pubblicato da Xiaomi sul social Weibo, in cui presenta per l'appunto il sensore del 12S Ultra da 1 pollice realizzato in collaborazione con Sony paragonandolo a vari altri formati, incluso quello dell'iPhone 13 Pro Max.

Per fare un paragone, si tratta di una superficie totale 1,7 volte più grande di quello del Samsung Galaxy S22 e le stesse della fotocamera compatta RX100 VII. Un sensore più grande dovrebbe effettivamente migliorare la capacità di catturare la luce rispetto a uno di dimensioni più contenute, specialmente in ambienti bui, garantendo scatti di qualità maggiore.

I tre modelli della linea Xiaomi 12S verranno presentati ufficialmente lunedì 4 luglio 2022 alle 13:00 italiane. Stando alle indicazioni fornite dalla compagnia, Xiaomi 12S sarà uno smartphone dalle dimensioni compatte, il 12S Pro "sarà il riferimento per i flagship del 2022", mentre il 12S Ultra rappresenterà il nuovo standard per la fotografia con smartphone.