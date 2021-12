Star Wars: Eclipse, tutto quello che sappiamo

L'annuncio non era poi così inatteso. Già a settembre si era parlato di questo famigerato progetto in cui Quantic Dream , lo studio di David Cage famoso per aver sviluppato Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit: Become Human, era impegnato da almeno un paio di anni. Secondo il noto leaker Tom Henderson si sarebbe trattato di un titolo su licenza Star Wars; una soffiata poi confermata da Jeff Grubb di GamesBeat, che aveva predetto un primo trailer ai The Game Awards . Ma cos'è questa Alta Repubblica e perché è tanto importante per il futuro di Star Wars?

Che cos'è l'Alta Repubblica?

Star Wars: Eclipse, due Jedi si preparano alla battaglia

Noto inizialmente col nome in codice di "Progetto Luminous", l'Alta Repubblica è un ambizioso progetto multimediale, costituito da svariate storie, che rappresenta il prossimo passo nell'immaginario in continuo divenire di Star Wars. Queste storie si svolgono nell'era della cosiddetta Alta Repubblica, un'epoca che precede la Saga degli Skywalker di 200 anni e che comincia 800 anni dopo la caduta della Vecchia Repubblica: avete presente i due Knights of the Old Republic e il MMORPG di BioWare, Star Wars: The Old Republic? Ecco, quelli un po' sono canonici e un po' non lo sono, ma comunque l'Alta Repubblica viene dopo.

La premessa ruota tutta intorno al "Grande Disastro", un evento che disturba l'iperspazio e mette in subbuglio i pianeti di tutta la galassia, costringendo i Jedi a intervenire proprio mentre i corsari spaziali conosciuti come Nihil decidono di attaccare i pianeti più vulnerabili, scatenando il caos. Questo ciclo di storie dovrebbe dividersi in tre fasi: la prima, chiamata La luce dei Jedi, è cominciata nel 2021 con romanzi e fumetti e proseguirà per almeno tutto il 2022, mentre le successive, temporaneamente intitolate Quest of the Jedi e Trials of the Jedi, arriveranno in futuro. Per il momento non sono previste trasposizioni cinematografiche di questa "massiccia storia interconnessa" - così è stata definita - che era stata proposta già nel 2014, ma sappiamo che una delle future serie TV su Disney+, The Acolyte, si svolgerà proprio negli ultimi anni dell'Alta Repubblica.