Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King, trailer e data per il DLC

Square Enix ha pubblicato un teaser trailer per il DLC Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King, indicando anche la data di uscita: 20 luglio 2022. Il video ci mostra poche sequenze del DLC, ma si tratta di un contenuto che ha luogo dopo il finale del gioco base: guardate il filmato e leggete il resto della notizia a vostro rischio, in quanto potrebbero esserci degli spoiler .

Prima di tutto, ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King è il primo contenuto del Pass Stagionale di Stranger of Paradise. Includerà un nuovo Job/Classe, una nuova categoria di armi, nuove aree, storie e sfide. Inoltre, sarà aggiunta una nuova categoria di "accessori" per gli equipaggiamenti dei personaggi.

In questo DLC vedremo Jack - nei panni di Chaos - lottare contro i (veri) eroi della Luce. Pare anche che Jack e i suoi compagni faranno un patto con Bahamut. Ricordiamo inoltre che sono già noti i nomi dei DLC successivi: "Wanderer of the Rift" e Different Future"; anch'essi sono inclusi nel Pass stagionale.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è attualmente disponibile su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Epic Games Store.

Potete leggere la nostra recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin qui.