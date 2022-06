Fall Guys: perdere è il modo migliore per fare livelli nel Battle Pass per i nuovi giocatori

Fall Guys è da poco divenuto free to play e questo passaggio ha portato con sé un nuovo Battle Pass. Secondo quanto notato dai nuovi giocatori, però, perdere un match potrebbe essere il modo migliore, o perlomeno più efficiente, per guadagnare livelli.

In Fall Guys, completando sfide quotidiane e settimanali, si ottengono punti Fama, rispettivamente 300 e 1.000. La Fama, però, viene data anche semplicemente giocando i match. Stranamente, però, più match si vincono, meno Fama extra si guadagna. Vediamo i punteggi indicati da un redditor, qui sotto.

Come potete vedere, la ricompensa per una sconfitta nel primo round è pari a 24 punti Fama. Ovviamente, più round si superano, più Fama si ottiene, ma l'aumento è minimo. Parliamo di un +16 perdendo al secondo round invece che al primo, che diventa un +14 al terzo, un +12 al quarto e quinto. Solo essendo il vincitore dell'intera partita si ottiene un aumento netto, ovvero +29 (oltre alla corona d'oro, ovviamente).

Il punto è che giocare molti round richiede più tempo che giocare il primo e perdere volontariamente subito. In poco è possibile fare più partite e perdere continuamente e accumulare fama molto più velocemente. Visto che la vittoria finale non è affatto semplice e per molti una vera rarità, si può tranquillamente rinunciare a raggiungere tale obiettivo e ottenere Fama per far salire di livello il Battle Pass semplicemente perdendo.

Ovviamente in tutto questo c'è un dettaglio importante da non dimenticare: è divertente? Se si gioca solo per accumulare punti Fama perdendo a ogni round immediatamente è come se non si stesse giocando. Potrebbe però essere una soluzione per chi, verso la fine del periodo di validità di un Battle Pass, deve accumulare ancora qualche livello per ottenere un premio.

Ovviamente, è possibile che il team di sviluppo cambi i valori delle ricompense e blocchi questo metodo. Che ne pensate?

Vi lasciamo infine a un nostro video dedicato nel quale vi diamo qualche consiglio per iniziare in Fall Guys.