Half-Life 2 è giocabile su Switch tramite Portal: il video del lavoro di un modder

Un modder, OatmealDome, ha scoperto che è possibile giocare ad Half-Life 2 su Switch tramite la collection di Portal da poco pubblicata. Ovviamente non è possibile farlo in modo regolare, ma il video in questione mostra quanto il modder è stato in grado di fare modificando il gioco Switch.

Precisiamo inoltre che si tratta di un lavoro in corso e che il filmato è stato modificato: i caricamenti sono stati tagliati, il contatore di FPS è stato aggiunto e parte dei problemi tecnici potrebbero essere legati al fatto che il modder ha dovuto creare una patch approssimativa per superare un problema di crash. Il modder spiega che tutto questo è possibile in quanto Portal 1 è in pratica "una mod glorificata di Half-Life 2". Il modder spiega che "per esempio, il codice del personaggio giocante di Portal è direttamente basato sul codice del giocatore di Half-Life 2". Inoltre, il fatto che "NVIDIA Lightspeed Studios ha lasciato nel gioco un sacco di asset di Half-Life 2 ha aiutato".

Questa versione di Half-Life 2, comunque, non è esattamente quella completa in quanto "il gioco occasionalmente crasha, alcune mappe non possono essere completate, le animazioni degli NPS sono piene di bug, i salvataggi non funzionano e la telecamera non appare nel modo corretto". In ogni caso, si tratta di un risultato notevole: poter avviare un gioco all'interno di un altro, su una console come Switch dove non è certamente facile fare modding, non è cosa da poco.

Vi lasciamo infine a un video confronto tra Switch e Steam Deck per Portal: Collezione da Compagnia.