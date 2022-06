Portal: Collezione da Compagnia, video confronto tra Switch e Steam Deck

ElAnalistaDeBits propone un video confronto per Portal: Collezione da Compagnia in versione Switch e in versione Steam Deck, ovvero le due versioni portatili del gioco di Valve. Potete vedere il filmato qui sopra.

ElAnalistaDeBits spiega che Portal: Collezione da Compagnia funziona perfettamente in qualità Ultra con risoluzione 1440p e 60 FPS in modalità docked, ma ha alcuni problemi di stabilità se si alza la risoluzione a 4K. Su Switch viene proposta una risoluzione 720p e 60fps in modalità portatile e una risoluzione 1080p e 60fps in modalità TV.

Su Switch, Portal 2 non ha quasi alcun problema, a parte qualche rallentamento entrando in alcuni portali. Crea più problemi il primo Portal, che ha alcuni crash in aree con un carico grafico maggiore. Giocando in modalità portatile, su Switch viene disabilitato l'antialiasing e viene diminuita la qualità del filtro anisotropico. Viene poi detto che tra le varie versioni non ci sono differenze in termini di texture o geometria. Su Switch la FOV è 75 nel primo Portal e 90 nel secondo.

I caricamenti su Switch di Portal: Collezione da Compagnia sono sorprendentemente veloci secondo l'analisi: parliamo solo di due secondi in più rispetto a Steam Deck, il quale può contare su un SSD Nvme.

Switch ha però ombre a risoluzione minore in alcuni casi, oppure non animate. Inoltre, viene detto che entrambe le versioni permettono di usare il giroscopio per mirare. Secondo ElAnalistaDeBits, Portal: Collezione da Compagnia su Switch è un porting di qualità ed è consigliato.