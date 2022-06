Overwatch 2 su PS5 e Xbox Series X|S: 120 fps, VRR e 3 modalità grafiche dalla beta

Overwatch 2 è disponibile in beta in questi giorni, con la seconda mandata a numero chiuso che è stata lanciata proprio ieri, e da questa arrivano alcune informazioni tecniche interessanti per quanto riguarda il supporto per le console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X|S, che a quanto pare potranno contare su 120 fps, VRR e tre modalità grafiche.

Stando a quanto riferito da alcuni utenti che hanno avuto modo di provare la beta, Overwatch 2 è in grado di supportare i 120 frame al secondo su PS5 e Xbox Series X|S, sebbene ovviamente le effettive performance siano da verificare, inoltre sono previste almeno tre modalità grafiche diverse, a seconda delle preferenze dei giocatori.

I tre preset sono Risoluzione, Framerate e Bilanciata, di cui non si hanno ancora dettagli precisi ma che risultano già piuttosto esplicite dai nomi.

La prima darà priorità alla qualità grafica con una risoluzione più alta che probabilmente punta ai 4K, ma probabilmente con una netta riduzione del frame-rate, la seconda spinge invece su quest'ultimo aspetto, probabilmente puntando ai 120 fps ma riducendo qualcosa in termini di risoluzione e la terza dovrebbe trovare una via di mezzo tra le due impostazioni, in attesa di capire meglio.

In ogni caso, sembra che Overwatch 2 supporti comunque il VRR sia su PS5 che su Xbox Series X|S, dunque anche questo rappresenta un vantaggio per la qualità grafica a fronte di frame-rate più alti. Per il resto, abbiamo visto come si sposteranno le valute in-game, oltre al fatto che le gilde sono tra le priorità degli sviluppatori Blizzard.