Overwatch 2: le gilde sono tra le priorità degli sviluppatori Blizzard

In un recente AMA su Reddit, il game director Aaron Keller ha svelato che "quasi in cima alla lista delle priorità" degli sviluppatori di Overwatch 2 c'è quella di introdurre un sistema basato sulle gilde, che tra le altre cose è anche una delle richieste più frequenti da parte della community dello sparatutto Blizzard.

"Stiamo cercando di aggiungere più sistemi social a Overwatch 2 e un sistema di gilde è quasi in cima alla lista per noi", ha detto Keller durante il botta e risposta con i fan, confermando anche che il team Blizzard sta lavorando attivamente su questo fronte, ma che è ancora troppo presto per dire esattamente quando verranno introdotte,

Overwatch 2

Considerando l'importanza del gioco di squadra e dei ruoli nello sparatutto di Blizzard, effettivamente un sistema di gilde potrebbe rivelarsi una funzione molto gradita per i giocatori che fanno fatica a trovare altri utenti con cui affrontare i match competitivi o, semplicemente, per evitare la lotteria del matchmaking.

Keller in ogni caso ha messo le mani avanti affermando che l'introduzione delle gilde in Overwatch 2 rappresenta un grande cambiamento e che il lavoro su questa feature sta coinvolgendo anche "diversi altri dipartimenti di Blizzard", segno che potrebbe non arrivare in tempi brevi.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch dal 4 ottobre. Il 28 giugno sarà disponibile una beta a numero chiuso, ecco come iscrivervi.