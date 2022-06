Legions & Legends annunciato, è il primo gioco con NFT finanziato da Electronic Arts

Azra Games, studio di sviluppo finanziato da Electronic Arts, ha annunciato Legions & Legends, un gioco di ruolo d'azione con collezionabili basato sulla tecnologia blockchain, che consentirà ai giocatori di ottenere NFT giocando.

Azra Games è un team formato da veterani dell'industria, a partire dal CEO e game designer Mark Otero, cui dobbiamo Star Wars: Galaxy of Heroes, per arrivare a Michael Noriega e Neel Upadhye, che si sono fatti entrambi le ossa dentro Electronic Arts su titoli quali Apex Legends, Star Wars: The Old Republic e Battlefield 2042.

Legions & Legends: un artwork

Stando a quanto annunciato, Legions & Legends è stato ispirato dalla mitologia di Dungeons & Dragons e dai collezionabili di Warhammer 40.000. Sarà giocabile entro l'anno.

Il gameplay in sé dovrebbe essere quello che ci si aspetta da un titolo del genere: si passerà il tempo a trovare oggetti, o acquistarli, per poi usarli in battagli contro gli altri giocatori. L'idea è quella di ricreare la felicità dei bambini che giocano con i loro giocattoli insieme agli amici.

Legions & Legends è embientato nella Corvus Galaxy, un'area immaginaria dell'universo dove magia e tecnologia convivono. I giocatori esploreranno un territorio dove si è combattuto un terribile conflitto. Per ora non si hanno altri dettagli sulla storia che farà da sfondo al gioco. Ciò che si sa è che in estate sarà lanciata la prima collezione di NFT, chiamata "Genesis Collection", che sarà coniata su Etherum. Gli NFT saranno utilizzabili per generare risorse utilizzabili quando Legions & Legends sarà effettivamente disponibile su una blockchain di livello 2 basata su Etherum.

Qui tutto diventa più nebuloso, perché viene sostanzialmente illustrato il sistema economico iniziale che muoverà il gioco. Il primo conio di NFT comprenderà i Genesis Explorer, ossia i pionieri della Corvus galazy, che fungeranno da guida nella mitologia di Legions & Legends. Sono i membri della Genesis Merchant Company che si occuperanno di estrarre reliquie dai resti delle civiltà che li hanno preceduti. Il primo contenuto giocabile, vedrà i giocatori mandare i loro Genesis Explorer nelle Exploration Mission, alla ricerca di parti di unità da combattimento leggendarie. Le Exploration Mission saranno elementi permanenti di Legions & Legends e non diventeranno mai obsolete, nemmeno dopo il lancio dei contenuti futuri.