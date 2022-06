PlayStation Store: Sconti "Fanta-scienza", offerte fino al 75% per PS4 e PS5

Sony ha dato il via a una nuova categoria di offerte per il PlayStation Store: parliamo degli sconti "Fanta-Scienza", ovvero dedicati ai giochi PS4 e PS5 a tema sci-fi. Le offerte arrivano fino al -75%. Sono valide fino al 7 luglio 2022.

Potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo. Gli sconti odierni includono tanti giochi sci-fi (o affini) noti e interessanti, come Marvel's Guardians of the Galaxy Edizione Deluxe, che scende a 39.99€ dopo un 50% di sconto. In questa avventura TPS guidiamo Peter Quill (o Starlord se preferite) e i suoi Guardiani della Galassia mentre affrontano una nuova minaccia che potrebbe distruggere l'intero universo.

Le offerte del PlayStation Store includono poi nomi noti come Detroit Become Human, il gioco narrativo cinematografico di David Cage che ci mette nei panni di un gruppo di androidi che ottengono consapevolezza.

Detroit Become Human

Troviamo anche opere non esattamente fantascientifiche come Life is Strange True Colors e Mirror's Edge Catalyst. Ci sono poi anche sconti per Control, Titanfall 2, Stellaris, Digimon, Deep Rock Galactic, Bioshock e non solo.

La lista delle offerte include in totale 179 giochi, quindi conviene esplorarla con calma direttamente sullo store. Vi segnaliamo inoltre che non si tratta degli unici sconti disponibili da oggi: potete infatti trovare anche oltre 600 offerte per la categoria "Sali di livello", ecco i dettagli.