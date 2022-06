Call of Duty Warzone: Rebirth Island tornerà, data e formato svelati

Raven Software ha confermato che Rebirth Island tornerà in Call of Duty Warzone il 30 giugno 2022. Il cambio di playlist avverrà alle 19:00, ora italiana, e da quel momento sarà possibile tornare sull'isola del battle royale.

Precisiamo che il ritorno di Rebirth Island non causa l'addio di Fornune's Keep: la nuova mappa rimarrà a disposizione. Fino al 21 luglio 2022, però, Rebirth Island sarà disponibile unicamente in modalità Quad. Sempre entro tale data, Fortune's Keep sarà sempre disponibile in Solo, Duo, Trio e Quad.

Dopo il 21 luglio, sarà possibile giocare sia a Rebirth Island che a Fortune's Keep in modalità Solo, Duo, Trio e Quad: le due mappe ruoteranno ogni due giorni. Ricordiamo che la settimana del 21 luglio porterà con sé anche la modalità Payload, un deathmatch a 12 vs 12 per Rebirth Island. Nell'immagine qui sotto potete vedere l'intera playlist di Call of Duty Warzone per luglio 2022.

Playlist di Call of Duty Warzone per luglio 2022

Ecco infine i dettagli sulla mappa Fortune's Keep di Call of Duty Warzone.