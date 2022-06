Call of Duty Warzone: la mappa Fortune's Keep è stato spiegata nel dettaglio dagli sviluppatori

High Moon ha parlato della nuova mappa di Call of Duty Warzone: Fortune's Keep, prevista per il 22 giugno 2022, ovvero l'inizio della Stagione 4 del battle royale.

"Fortune's Keep è una mappa completamente originale, ispirata a luoghi reali del Mediterraneo", spiega Matt Krystek, direttore creativo di High Moon, in un nuovo post sul blog. "Volevamo che questa mappa fosse senza tempo e che sembrasse un luogo reale da visitare. Dal punto di vista narrativo, c'è anche un grande contrasto nel fatto che un'area che un tempo era usata per combattere i pirati ora è stata conquistata da un gruppo di mercenari e contrabbandieri".

Fortune's Keep, con la sua città tentacolare, la cantina vinicola e l'imponente torrione, supporta 40 giocatori ed è grande più o meno come Rebirth Island. Bisogna inoltre sapere che non ci sarà da tenere d'occhio solo gli Operatori nemici. Di tanto in tanto compaiono dei mercenari controllati dall'IA che tentano di eliminando chiunque si metta sulla loro strada.

Il gioco include anche due caratteristiche aggiuntive, il contratto per la corsa ai rifornimenti del Mercato Nero e l'evento Estrazione di denaro. Il contratto del Mercato Nero appare dopo la metà della partita e fa apparire casualmente una stazione di acquisto del Mercato Nero, dove è possibile scambiare denaro in-game per oggetti e armi utili. Si va dalle granate di basso livello a 500 dollari alle armi a cinque zeri.

La mappa Fortune's Keep di Call of Duty Warzone

Durante l'evento Estrazione di denaro, sulla mappa apparirà un cerchio d'oro lampeggiante, a indicare il luogo in cui sta per avvenire una consegna d'oro. Dirigetevi lì e sconfiggete diverse ondate di mercenari per ottenere un po' di denaro extra, perfetto da spendere al Mercato Nero.

Ecco infine le altre principali novità dell'aggiornamento del 22 giugno di Call of Duty Warzone.