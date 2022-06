Zelda Breath of the Wild: video del nuovo record mondiale per la speedrun Any%

The Legend of Zelda Breath of the Wild è ancora oggi molto amato e gli speedrunner si prestano alla sfida continuamente. Ora, un nuovo record mondiale è stato segnato per la categoria Any%: 24 minuti e dieci secondi. A ottenerlo è stato Koroks, che ha battuto di 5 secondi il record di Player5, precedente detentore.

Per i non addetti, Any% è una categoria che impone il completamento del gioco, senza alcun bisogno di completare alcun tipo di attività secondaria: l'unica cosa che conta è arrivare ai titoli di coda. Se vi domandate perché The Legend of Zelda Breath of the Wild è in francese, si tratta della lingua più veloce che fa risparmiare più tempo con i dialoghi obbligatori.

La strategia seguita da Koroks non è diversa da quella di Player5: entrambi prendono le Bombe Radiocomandate, Stasys, Kalamitron e Glacyor (ovvero i poteri runici della Tavoletta Sheikah), il paraglider, raggiungono il Castello, combattono le Ire di Ganon, sconfiggono Calamità Ganon e la Bestia delle Tenebre.

Secondo Koroks, il suo scontro con le Ire di Ganon potrebbe essere ottimizzato, quindi pare che vi sia spazio per abbassare ancora di più il tempo di completamento. Ovviamente, già così è un risultato notevole, letteralmente il record mondiale di The Legend of Zelda Breath of the Wild: si tratta di una prova di abilità manuale e di conoscenza del gioco di Nintendo non comune.

