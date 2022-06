PS Store: sconti "Sali di livello" disponibili, oltre 600 offerte per espansioni e DLC

Sony Interactive Entertainment ha reso disponibili nuove offerte tramite il PS Store, dedicate ai DLC. Si tratta degli sconti "Sali di Livello" per PlayStation 4 e PS5, che arrivano fino al -50%. In totale ci sono oltre 600 pacchetti di espansione, livelli, DLC, personaggi e valute digitali in offerta. La promozione è valida fino al 7 luglio 2022.

Potete trovare la lista delle offerte del PS Store a questo indirizzo. Tra i nomi più in vista troviamo ad esempio il pacchetto dei DLC di Marvel's Spider-Man per PS4: La città che non dorme mai. Si tratta dei tre DLC (già inclusi nella versione remastered del gioco) che espandono la storia principale dell'Uomo Ragno di Insomniac Games.

Potete anche trovare Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, il DLC che porta Aloy - la protagonista - nell'estremo nord, nel mezzo della neve e di una nuova minaccia. In questa espansione vi è una nuova trama, nuovi personaggi, armi e nemici, compreso un enorme e potente orso meccanico. La nuova regione innevata include poi tante missioni secondarie e sfide speciali da completare.

Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds

Possiamo poi trovare anche Bloodborne The Old Hunters. Si tratta di un DLC che porta i giocatori in nuovo incubo, con tanti nuovi boss e alcuni dei nemici più potenti dell'avventura di FromSoftware. Non mancano inoltre tante nuove armi e nuovi strumenti utili per il proprio personaggio.

La lista delle offerte è enorme, quindi vi conviene navigarla con calma in prima persona, o cercare direttamente tramite il PS Store i DLC che vorreste acquistare per verificare se sono in offerta in questo momento.