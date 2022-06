Fall Guys è il più giocato in Italia e il secondo negli USA su Xbox: vediamo chi batte

Fall Guys è diventato free to play ed è arrivato su nuove piattaforme. Questo significa che molti nuovi giocatori hanno provato il gioco di Mediatonic. Quanti sono i nuovi utenti? Non abbiamo un numero preciso, ma per quanto riguarda Xbox sono così tanti da aver superato anche Call of Duty, GTA 5 e Roblox e Fortnite in Italia. Negli USA, è invece secondo.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, proveniente dal sito ufficiale italiano di Microsoft, al momento della scrittura di questa notizia Fall Guys è il gioco più giocato su Xbox. Supera anche un altro free to play estremamente famoso: Fortnite. Persino FIFA 22 non può nulla contro il videogame di Mediatonic.

Anche nel mercato USA, ovviamente molto più grande di quello italiano, Fall Guys è riuscito a salire subito in Top3, ottenendo una seconda posizione sopra Call of Duty. Fortnite, negli Stati Uniti d'America, è incontrastato, ma è possibile che Fall Guys non sia troppo indietro.

Ovviamente dovremo vedere se il risultato sarà mantenuto sul lungo periodo: essendo gratuito ed essendo una novità, Fall Guys ha attirato l'attenzione per il momento, ma dovremo vedere se saprà trattenere i nuovi giocatori nelle settimane e mesi a venire.

Tra le novità della versione free to play vi è anche un nuovo Battle Pass: pare però che perdere sia il miglior modo per salire di livello in Fall Guys.