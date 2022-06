Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: preordine Amazon ora anche per Switch, Xbox e PS4, oltre a PS5

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è ora disponibile al preordine Amazon anche per PS4, Switch e Xbox (sia One che Series, su un solo disco), oltre che per PS5. Quest'ultima versione era già disponibile, ma ora si sono aggiunte anche le altre versioni. Il prezzo è sempre 59.99€. Ricordiamo che la prenotazione di Amazon è a "prezzo minimo garantito": questo significa che preordinando ora si pagherà al momento della spedizione il prezzo minimo apparso su Amazon per questo prodotto, dal momento del preordine al momento dell'uscita. Non ci sarà bisogno di seguire l'andamento dei prezzi e rifare il preorder. Il preordine è gratuito e si può cancellare senza problemi in qualsiasi istante prima della spedizione, a costo zero.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è un prequel di Final Fantasy 7 ed è importante per la trama del remake e del seguito, Rebirth. Non sappiamo se il gioco sarà modificato in termini narrativi, ma è stato confermato che la grafica è stata completamente rifatta e che ci sarà "un'interfaccia rielaborata e un aggiornamento al sistema di combattimento".

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Zack di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.