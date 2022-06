Fall Guys: Ultimate Knockout, qualche consiglio per iniziare

"Ne resterà soltanto uno". Chi l'avrebbe mai detto che il leggendario motto di "Highlander" sarebbe tornato buono più di 35 anni dopo per Fall Guys: Ultimate Knockout? Il party game MMO in stile battle royale di Mediatonic si presta infatti benissimo allo spirito "eliminatorio" del film del 1986, ma lo fa con un mix di prove online fuori di testa in cui 60 giocatori si sfidano in un caos che rimanda più che altro al folle programma televisivo giapponese Takeshi's Castle. Dal 21 giugno 2022, il titolo è gratis su tutte le piattaforme e la concorrenza si fa così agguerritissima. Per fortuna ci siamo noi ad allungarvi una manciata di subdoli trucchetti utili per iniziare, e avere la meglio sugli avversari quando siete da soli e non avete amici con cui giocare. Cominciamo.

Tradite gli amici In Fall Guys tradire gli altri giocatori è basilare per assicurarsi la salvezza Sia chiaro: non prendete questo invito come consiglio di vita. Non vogliamo essere considerati responsabili di amicizie rovinate. No, noi ci riferiamo solo a Fall Guys, titolo il cui meccanismo contempla la vittoria di un unico utente; tuttavia il gioco di squadra non è una cattiva idea, anzi. Alcuni round di questa folle corsa alla sopravvivenza richiedono infatti collaborazione per essere superati, ed è qui che dovrà entrare in scena tutta la vostra slealtà. Esibite un atteggiamento cooperativo e siate attivi nelle sequenze in cui è necessario unire le forze per avanzare: col passare del tempo gli altri giocatori finiranno per fidarsi della vostra buona fede e sarà quello il momento di farli precipitare a tradimento verso la sconfitta.

Sfruttate il tuffo Il tuffo è un'azione che in Fall Guys potrebbe salvarvi la vita Sulle prime, il tuffo sembra una mossa semplice e scontata; in realtà però nasconde un'utilità che va oltre l'apparenza, capace com'è di togliere le castagne dal fuoco in molti frangenti scomodi. Il consiglio è quello di avvalersi del tuffo ogni volta che ne avrete l'occasione: in una gara in cui è necessario tagliare il traguardo prima degli altri, questa azione potrebbe garantirvi sulla linea dell'arrivo quello slancio fondamentale a salvarvi dall'eliminazione, ad esempio. Senza contare il suo decisivo apporto nello schivare i proiettili e nell'aumentare il tempo che potrete trascorrere in volo qualora lo utilizziate in combinazione con un salto. Usatelo, usatelo e poi usatelo ancora: ne va della vostra sopravvivenza.

Seguite la massa Seguire il gruppo è un ottimo stratagemma in Fall Guys Seguire la massa è un consiglio che è di fatto il parente stretto di quello precedente, ma con alcune, piccole differenze. Non avete chiara la situazione? Siete capitati in un round in cui non è semplice orientarsi e capire cosa fare? Fate come se foste in cerca di qualcosa in un Paese straniero di cui non conoscete la lingua: andate dietro a chi vi ispira fiducia. In Fall Guys il confine tra eliminazione e qualificazione è spesso sottilissimo e può essere questione di dettagli. Ragion per cui, accodarsi a un drappello compatto di avversari - che molto probabilmente sanno dove dirigersi - può rivelarsi una buona strategia. Certo, sfruttando questo meccanismo, che immaginiamo non sarete gli unici ad attuare, potreste assumere pure voi un atteggiamento risoluto e impavido, salvo poi ingannare quei malcapitati che avranno avuto l'unica colpa di mettere la propria vita nelle vostre mani. A voi la scelta.

Sangue freddo Il panico sarà il vostro peggior nemico in Fall Guys Trappole, trabocchetti, gli altri giocatori che ci pressano... Fall Guys è pieno di insidie, ma qual è in assoluto l'avversario peggiore da affrontare? Esatto: la frenesia. In ogni nuovo round del battle royale di casa Mediatonic è facile finire preda della smania da sopravvivenza, perdendo così quella lucidità necessaria per avere la meglio nel pandemonio generale. Evitate di farvi prendere dal panico, quindi; ragionate; mettete a fuoco la situazione e prendetevi i vostri tempi: un approccio al gameplay ansioso e senza criterio non farà altro che farvi inciampare sempre negli stessi ostacoli, generando così errori banali ed evitabili. Giocare seguendo un ritmo calcolato e, per quanto possibile, razionale, contribuirà a farvi guadagnare qualche chance di vittoria in più rispetto a quegli utenti che scelgono la strada dell'impazienza.