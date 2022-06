PlayStation Store, gli sconti migliori sui giochi PS5 e PS4 con le Offerte di Metà Anno

Su PlayStation Store gli sconti non finiscono mai, come direbbe qualcuno, e grazie alle Offerte di Metà Anno è possibile acquistare giochi PS5 e PS4 a prezzi mai così bassi, con un'ampia selezione di titoli: talmente tanti che è difficile orientarsi. Per fortuna ci siamo noi a indicarvi gli affari da non perdere! Dagli impegnativi combattimenti di Sekiro: Shadows Die Twice al folle mondo fantasy di Tiny Tina's Wonderlands, dalla convenienza del bundle con Marvel's Guardians of the Galaxy e Marvel's Avengers al popolarissimo FIFA 22, passando per No Straight Roads, Chivalry 2 e Spyro, ecco la nostra selezione delle offerte migliori.

Sekiro: Shadows Die Twice Sekiro: Shadows Die Twice, una sequenza di combattimento Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, 34,99€ anziché 69,99) ha bisogno di ben poche presentazioni: il titolo di FromSoftware ha reinventato i combattimenti all'arma bianca, introducendo meccaniche originali e innovative insieme al solito grado di sfida non banale per consegnarci un'esperienza terribilmente vicina a quella dei migliori soulslike pur senza appartenere a questo specifico filone. Nel gioco vestiamo i panni del Lupo, un abile shinobi assegnato alla protezione di Kuro, un ragazzino dotato di un potere misterioso che tuttavia diventa l'obiettivo di un uomo determinato a impossessarsi di tale abilità per conquistare l'intero Giappone. Sconfitto e rimasto senza un braccio, il protagonista del gioco viene salvato da un artigiano che gli costruisce una protesi grazie a cui continuare a combattere. Comincia così l'appassionante avventura di cui abbiamo parlato nella recensione di Sekiro: Shadows Die Twice, che ci vedrà affrontare avversari umani ma anche diabolici demoni nel tentativo di salvare Kuro. La versione in promozione su PlayStation Store è peraltro la Game of the Year Edition, che include anche una serie di interessanti contenuti bonus.

Tiny Tina's Wonderlands Tiny Tina's Wonderlands, lo scontro con un enorme nemico Sconto del 20% e prezzo più basso di sempre per Tiny Tina's Wonderlands (PS5, 59,99€ anziché 74,99; PS4, 55,99€ anziché 69,99), lo spettacolare spin-off di Borderlands ambientato nell'affascinante e insidioso mondo fantasy creato appunto dalla mente di Tina, che in questa occasione ci invita a giocare con lei a una partita di Bunkers & Badasses che si rivela fin da subito parecchio movimentata. Costellata di situazioni assolutamente folli, la campagna che ci vedrà esplorare le Wonderlands è composta da missioni principali e secondarie che non mancheranno di strapparci delle risate, fra personaggi assurdi e sequenze completamente fuori di testa, da affrontare scegliendo la nostra classe fra le sei disponibili e lanciandoci in battaglia da soli o insieme agli amici. La recensione di Tiny Tina's Wonderlands.

Marvel's Guardian of the Galaxy + Marvel's Avengers Marvel's Guardians of the Galaxy, la squadra al completo Quello composto da Marvel's Guardians of the Galaxy + Marvel's Avengers (PS5 e PS4, 39,99€ anziché 99,99) è un bundle senza dubbio interessante per i fan dei supereroi Marvel, specie quelli a cui interessa cimentarsi con una solida campagna in single player senza prestare troppa attenzione alle derive live service che hanno contribuito ad affossare il primo e meno fortunato dei due tie-in. Nella recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy abbiamo infatti scritto di come l'avventura sviluppata da Eidos Montreal sia in grado di valorizzare i personaggi di questo celebre team, consegnandoci una versione a metà strada tra film e fumetti che conquista grazie a dialoghi brillanti e a un gameplay divertente. Un po' quello che accade nello story mode di Marvel's Avengers, che tuttavia paga dazio in alcuni momenti.