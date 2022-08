Offerte Amazon: Dying Light 2 per PS5 di nuovo in sconto, a un prezzo ancora più basso

Dopo circa una settimana dalla precedente offerta, Amazon propone di nuovo in sconto Dying Light 2 per PS5 e questa volta a un prezzo ancora più basso. Lo sconto segnalato è di 9,45€, ovvero del 23%. Il prezzo medio negli ultimi 90 giorni era di circa 45 euro. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma per la versione PS5. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Dying Light 2 vi abbiamo spiegato che "si tratta di un gioco che sa essere molto divertente e appagante, con una buona progressione e una straripante quantità di contenuti che entusiasmeranno tutti i fan del primo capitolo. [...] Se siete alla ricerca di un action denso, originale e che sappia farsi notare nel mare di open world di questi ultimi anni grazie ad alcune peculiarità, potete lanciarvi su questo gioco".

