The Callisto Protocol: video gameplay confermato per la Opening Night Live della Gamescom 2022

Geoff Keighley ha svelato che durante la Opening Night Live 2022 della Gamescom sarà possibile vedere un nuovo video gameplay di The Callisto Protocol, il nuovo gioco horror dell'autore di Dead Space.

Come indicato da Keighley tramite Twitter, il creatore Glen Schofield sarà sul palco della Gamescom 2022 in diretta insieme al presentatore per parlare di The Callisto Protocol.

Keighley afferma anche di aver visto un pezzetto di una demo e la qualità di The Callisto Protocol sembra essere migliorata rispetto a quanto abbiamo potuto vedere durante il Summer Game Fest.

The Callisto Protocol è un gioco horror in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro. Inizialmente ambientato nello stesso universo di PUBG, è stato poi separato per diventare una proprietà intellettuale indipendente. Noi saremo Jacob Lee, un prigioniero di Black Iron, ovvero un carcere di massima sicurezza situato su Callisto, la luna morta di Giove.

Jacob avrà a che fare con una serie di alieni mortali che ricorderanno facilmente agli appassionati i necromorfi di Dead Space. La storia del gioco mira a essere "intensa, carica di momenti di disperazione e di umanità, con la costante minaccia di orrori indicibili in agguato dietro ogni angolo". I combattimenti saranno violenti e strategici. Potete vedere qui un nuovo terrificante nemico.

La data di uscita di The Callisto Protocol è fissata per il 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.