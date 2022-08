The Callisto Protocol: svelato un nuovo terrificante nemico

Glen Schofield, il game director di The Callisto Protocol, ha presentato su Twitter "The Blind" una nuova terrificante e raccapricciante tipologia di nemici che i giocatori dovranno affrontare nel survival horror per PC e console.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, i "The Blind" sono degli esseri umani infettati da una sorta di parassiti tentacolari, che li hanno scarnificati, a tal punto da rendere visibile il loro scheletro. Effettivamente non sono un bel vedere, ma non lasciatevi ingannare dal loro aspetto esile e apparentemente fragile, in quanto potrebbero rivelarsi degli avversari temibili.

La descrizione offerta da Schofield infatti afferma che "'The Blind'" è un biofago che si è evoluto e adattato nell'oscurità". Parliamo dunque di nemici che potrebbero tendere degli agguati al giocatore quando meno se lo aspetta nell'oscurità, magari in sezioni apposite di The Callisto Protocool dove il protagonista si troverà ad esplorare una zona completamente al buio. Di certo non sarà un incontro piacevole.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Di recente gli sviluppatori hanno svelato che nel gioco saranno presenti 10-11 tipologie differenti di nemici.