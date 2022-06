The Callisto Protocol avrà 10 - 11 tipologie di nemici, niente combattimenti nello spazio

The Callisto Protocol è stato uno dei giochi che ha suscitato maggiore interesse durante la settimana del Summer Game Fest grazie a un gameplay trailer piuttosto convincente. Negli ultimi giorni gli sviluppatori di Striking Distance Studios hanno svelato nuovi dettagli, tra cui il numero di tipologie di nemici che affronteremo.

In un'intervista con Game Informer, il game director e capo dello studio Glen Schofield ha svelato che in The Callisto Protocol ci saranno 10-11 differenti tipologie di nemici, ognuna caratterizzata da punti deboli e routine comportamentali diverse. Non è chiaro tuttavia se parliamo di "macro-tipologie", suddivise a loro volta in più varianti con differenze più o meno marcate.

The Callisto Protocol

Nella stessa intervista, alla domanda se in The Callisto Protocol ci saranno dei combattimenti nello spazio, Schofield ha spiegato che ci saranno delle sezioni all'esterno della prigione Black Iron, ma non nello spazio.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Di recente gli sviluppatori hanno spiegato anche che il gioco sarà più incentrato sugli elementi survival horror che su quelli da action.