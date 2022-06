The Callisto Protocol si concentrerà più sugli elementi survival horror che sull'azione

Durante il Summer Game Fest 2022 abbiamo visto in azione per la prima volta The Callisto Protocol. Il filmato ci ha permesso di avere un assaggio delle meccaniche di gioco, mettendo l'enfasi sugli elementi gore e un sistema di combattimento per certi versi brutale. Significa che il titolo di Striking Distance sarà maggiormente votato all'azione che agli elementi survival horror? In realtà non è così, stando alle parole del design director Ben Walker.

Nel corso di un'intervista con Game Informer, Walker ha assicurato che The Callisto Protocol si concentrerà sull'horror e la sopravvivenza sia nei toni che nel gameplay.

Per quanto riguarda il sistema di combattimento in particolare, il team di sviluppo ha posto pari enfasi sugli scontri corpo a corpo che su quelli dalla distanza con armi da fuoco, motivo per cui gestire con raziocinio le poche munizioni disponibili sarà importante per sopravvivere.

"Ci stiamo decisamente appoggiando maggiormente al lato survival", ha detto Walker. "Il tono generale del nostro sistema di combattimento è quello di una sorta di lotta per la sopravvivenza. Stai facendo tutto il possibile per cavartela. E poiché quasi la metà del nostro combattimento è corpo a corpo, ciò significa che devi essere intelligente su come usi i tuoi proiettili. Per questo motivo abbiamo aggiunto delle combo corpo a corpo, che, quando finiscono, allontanano il nemico. Quindi questo ti dà la possibilità di agganciare molto velocemente e ottenere una linea di tiro pulita su un nemico."

The Callisto Protocol

Successivamente Walker ha parlato anche del ritmo e del tono degli elementi horror di The Callisto Protocol, affermando che è ciò ci cui è personalmente più entusiasta del gioco.

"Il ritmo e il terrore. Sapere che qualcosa è là fuori, averne paura e non sapere esattamente quando arriverà. Sentirai dei rumori: starà davvero venendo per me? Quando accadrà? È un po' di quella sensazione di ignoto, e basta usare bene quel ritmo e poi romperlo nei momenti giusti per conquistare le persone. Innervosiscile o spaventale quando non se lo aspettano. È l'aspetto su cui mi piace lavorare di più."

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.