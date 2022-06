Fortnite: le nuove tag aiutano a trovare partite online in base allo stile di gioco

Fortnite ha introdotto una novità interessante che potrebbe avere risvolti molto positivi per il matchmaking e il gioco online con le tag, che hanno una funzione "social" ma che influiscono poi attivamente sull'organizzazione delle partite online multiplayer, come riferito dal blog ufficiale di Epic Games.

Le tag si applicano al proprio profilo social di Fortnite e consentono di espandere un po' la personalizzazione e la conoscenza di noi attraverso la selezione di alcune preferenze specifiche. Tra le tag disponibili ci sono infatti quelle riferite alle modalità di gioco preferite e ad alcune opzioni come la tendenza a giocare con microfono o senza, per esempio.



Sebbene tutti questi elementi concorrano ovviamente a creare un'immagine social più approfondita, servono anche al sistema online di Fortnite per organizzare partite multiplayer quanto più possibili affini ai gusti e agli stili di gioco dei vari utenti. Utilizzando la nuova funzione "Looking for Party" è infatti possibile effettuare una ricerca di partita multiplayer online che rispecchi i nostri gusti, andando a mettere insieme giocatori con tag simili e compatibili.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un sistema che approfondisce il matchmaking rendendolo più preciso e impostato sui gusti dei singoli giocatori, dunque un'evoluzione interessante che può avere risvolti molto positivi per la folta community di giocatori di Fortnite, in attesa di vederla in funzione a pieno regime e su larga scala. Nel frattempo, abbiamo visto le novità di Fortnite Capitolo 3 Stagione 3 con due trailer, mentre al momento è possibile sconfiggere Darth Vader e ottenere la sua Spada Laser all'interno del gioco.