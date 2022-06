Final Fantasy 16 avrà una storia con temi maturi, riceverà il rating "M" in quasi tutti i paesi

Come svelato in un'intervista con il producer Naoki Yoshida, Final Fantasy 16 sarà il primo capitolo della serie principale a ricevere il rating "M" (il nostro PEGI 18+) nella maggior parte dei pesi del mondo. Una scelta necessaria per raccontare una storia caratterizzata da temi maturi senza alcun limite di sorta.

Ad eccezione degli spin-off Final Fantasy Type-0 e Stranger of Paradise, tutti i giochi della serie principale hanno un rating T o E (13+ e 10+), dunque Final Fantasy 16 sarà il primo a ottenere la classificazione "M" dall'ESRB. Anche il PEGI, la rating board europea, ha classificato provvisoriamente il gioco "18+".

In un'intervista con GameSpot, Yoshida ha spiegato che, sebbene ritenga che classificazioni restrittive siano importanti per garantire che le persone fruiscano dei contenuti appropriati per la loro età, provare a raccontare una storia più matura mentre senza superare i limiti dei rating adatti ai più giovani può ostacolare il processo creativo e l'esperienza per i giocatori.

"Quando provi a raccontare una storia con temi difficili per adulti, queste classificazioni possono finire per diventare in qualche modo un ostacolo", ha detto Yoshida. "E ti ritrovi a cambiare le cose che volevi fare nel gioco in base a quella valutazione. Vuoi mostrare qualcosa, ma perché hai questa determinata classificazione a cui devi attenerti, devi allontanare la telecamera da certi elementi. E questo finisce per rendere l'intera esperienza un po' meno autentica".

Per questo motivo Final Fantasy 16 romperà la tradizione e punterà a un rating "mature" in tutti i paesi, in modo tale da poter raccontare una storia con temi maturi senza avere restrizioni di sorta.

"Questa volta, per assicurarci di poter raccontare la storia che volevamo nel modo in cui volevamo, abbiamo deciso di perseguire un rating maturo nella maggior parte delle regioni in cui pubblicheremo il gioco. Questo non è perché volevamo semplicemente rendere il gioco più violento o più esplicito, ma perché abbiamo ritenuto necessario permetterci di esplorare quei temi più maturi che il gioco affronta".

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile durante il corso dell'estate 2023. In queste ore stanno spuntando in rete numerose informazioni sul gioco grazie alle interviste rilasciate dal team di sviluppo alla stampa, se ancora non l'avete letta ecco quella realizzata da Multiplayer.it.