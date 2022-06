Hardspace: Shipbreaker, la recensione del simulatore in cui devi smontare navi a gravità zero!

L'azienda che gestisce questa, come milioni di altre attività, si chiama Lynx e non è particolarmente attenta alle necessità dei suoi dipendenti. Accettare il lavoro di smantellatore di astronavi significa accollarsi anche un debito non indifferente: ogni cosa necessaria alla sopravvivenza in orbita, inclusi gli strumenti del mestiere, vanno pagati dall'operaio. Si inizia così con un debito mostruoso, dal quale verrà scalato quel che guadagneremo durante ogni turno di lavoro. Si rischia tanto, il lavoro è stressante ma ha anche i suoi aspetti positivi: i turni durano solo quindici minuti, e poi si è liberi tutto il giorno... anche se su questa specie di sfasciacarrozze orbitante non c'è molto da fare.

Benvenuti nella recensione di Hardspace: Shipbreaker , un gioco che cerca di simulare un lavoro che non esiste: lo smantellatore di astronavi. Non è una professione adatta a tutti, forse per accettare bisogna anche essere un po' disperati, ma se si ritorna vivi si ritorna anche ricchi.

I pezzi di una nave, in base al materiale di cui sono composti e alla tipologia di appartenenza, andranno smaltiti utilizzando i tre diversi boccaporti che circondano l'area di lavoro: c'è la fornace per distruggere, il condotto per riciclare e sotto di noi il pannello più grande dove lanciare la componentistica più complessa e preziosa. Lanciare sì, attraverso la seconda modalità del raggio traente.

I pericoli aumenteranno esponenzialmente: alcune navi nascondono al loro interno aree ancora pressurizzate che possono far esplodere la nave in mille pezzi, altre avranno un pericoloso reattore nucleare che andrà smaltito prima che diventi instabile, e le brutte sorprese non finiscono qui. Tutto questo è gestito da una fisica piuttosto complessa e, di conseguenza, libera di creare situazioni effettivamente molto pericolose, esplosioni a catena, fratture che piegano la nave fino al punto di rottura che in uno schiocco sordo può trasformarsi in una valanga di metallo.

Anche con questi semplici due amici si possono combinare bei casini : c'è sempre il rischio di esagerare con il raggio traente, perdere il controllo del frammento di nave che stai spostando e dartelo sul casco, e se sei davvero sfigato abbastanza forte da rompere la visiera con repentina perdita d'ossigeno. Con la fiamma ossidrica, o cutter, bisogna invece stare sempre attenti a non colpire eventuali strutture infiammabili o esplosive, specialmente utilizzando le modalità che consentono di agire su zone più ampie. Il risparmio di tempo giustifica l'aumento del rischio? Questa è una domanda ricorrente mentre si "lavora in questo gioco".

Harsdpace: Shipbreaker è un gioco molto particolare, contemporaneamente stressante e rilassante. Le prime navi da smantellare saranno le più semplici da gestire, queste però verranno lentamente sostituite da velivoli più grandi, più complessi e più pericolosi. Durante il turno si utilizzano principalmente due strumenti : il raggio traente che serve per spostare i componenti disassemblati e la fiamma ossidrica per eliminare saldature e punti di ancoraggio.

Fine turno

Hardspace: Shipbreaker: le navi del gioco sono composte da centinaia di pezzi diversi, e non sarà subito chiaro in che modo agire

Per organizzare lo smaltimento si possono usare anche dei cavi con i quali unire più pezzi contemporaneamente, in modo da spingerne uno per muoverli tutti nella stessa direzione. All'interno delle navi si possono trovare cose utili come medikit, ossigeno con il quale ricaricare le nostre riserve, ma all'inizio il nostro equipaggiamento sarà ancora rudimentale e questi ritrovamenti non basteranno per garantirci la sopravvivenza fino alla fine del turno di lavoro. Sarà quindi necessario tornare nella piattaforma d'ingresso e di uscita dove, attraverso il terminale apposito, ricaricare, pagando, quel che andrà ricaricato, e aggiustato quel che andrà aggiustato.

Con i soldi guadagnati, men mano che cresceremo di livello, potremo acquistare potenziamenti che ci renderanno sempre più efficaci e veloci. A proposito di velocità: è molto difficile se non impossibile smantellare una nave in un unico turno di lavoro, fortunatamente dalla versione 1.0 del gioco è possibile riprendere a lavorare su una nave fino a che non avremo completato lo smantellamento. Il gioco propone anche delle modalità per chi non ama i limiti di tempo, e altre per chi invece vivere sul filo del rasoio prediligendo vite limitate se non addirittura un bel permadeath.