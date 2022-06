Fortnite: potete sconfiggere Darth Vader e ottenere la sua Spada Laser

Con l'arrivo di un nuovo aggiornamento di Fortnite, è possibile scontrarsi con Darth Vader e, una volta sconfitto, ottenere la sua Spada Laser rossa. L'aggiornamento in questione è il 21.20 ed è disponibile da oggi, 21 giugno 2022.

La posizione di Darth Vader cambierà ad ogni partita di Fortnite. Il Sith sarà accompagnato da alcuni assaltatori. La spada laser rossa sarà in grado di bloccare il fuoco in arrivo e sarà possibile lanciarla come un boomerang contro i nostri nemici. Ovviamente sarà possibile anche usarla per attaccare corpo a corpo.

Gli assaltatori porteranno con sé, invece, i Blaster E-11 che potranno essere trovati nei forzieri imperiali presso i punti di atterraggio di Vader. Anche sconfiggendo gli assaltatori otterremo l'arma. Potete vedere l'aspetto dei blaster nell'immagine qui sotto.

Blaster E-11 in Fortnite

Fortnite non è ovviamente nuovo alle collaborazioni. Anche in passato Star Wars è stato parte del battle royale, insieme a molte altre IP e franchise. Ad esempio, da poco è il turno di Naruto, che offre una seconda collaborazione con nuovi personaggi.