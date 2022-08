PS Plus Premium: Sony promette 1 ora di Prova gratuita, ma con Rollerdrome sono 35 minuti, report

Come segnalato dalla testata pushsquare.com, è attualmente possibile sfruttare la prova gratuita di Rolledrome se si è abbonati a PS Plus. Secondo lo store, la prova dura un'ora, ma una volta avviato il gioco si scopre che in realtà sono solamente 35 minuti. Potete vedere le immagini condivise da Pushsquare qui sotto.

Pushsquare afferma che anche vari utenti hanno segnalato la cosa e non è quindi un caso isolato. Non è chiaro se si tratta di una scelta voluta di Sony e degli sviluppatori di Rollerdrome o se si tratti di un errore.

In caso non lo sia, non è certamente positivo che sullo store venga pubblicizzata una prova gratuita di una durata praticamente doppia rispetto a quella effettiva, soprattutto considerando che questa funzione è disponibile solo per chi ha pagato PS Plus Premium, ovvero il livello più costoso del servizio di Sony. Dovremo attendere una comunicazione ufficiale da parte di Sony per chiarire la questione.

Rollerdrome

In ogni caso, Rollerdrome è un gioco di alta qualità che vi abbiamo consigliato nella nostra recensione, dove abbiamo scritto: "Rollerdrome è un gioco divertente, molto tecnico e impegnativo. Dotato di una direzione artistica di livello e di un gameplay piuttosto semplice da approcciare, ma molto complesso da padroneggiare a dovere, l'opera di Roll7 si configura come un piacevole esperimento con il quale riempire questa parte finale dell'estate. Un po' di varietà in più nei nemici, nei livelli e nelle situazioni, accompagnata da qualche contenuto aggiuntivo potevano far decollare un progetto che per ora si configura come piacevole esperimento, nella speranza che Roll7 lo ampli nei prossimi mesi."