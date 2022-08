Mondiali Pokémon 2022: date dell'evento, struttura del torneo e tutti i dettagli sullo stream

I Campionati Mondiali 2022 di Pokémon sono quasi tra noi. Domani, 18 agosto 2022, potremo seguire l'evento dedicato a Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch. Lo show durerà fino al 21 agosto e andrà in onda dall'ExCeL di Londra.

L'evento sarà disponibile con il supporto di Nintendo anche sul canale di Cydonia e Chiara. Le quattro giornate saranno trasmesse interamente a partire dalle nove del mattino, con commento tecnico in tempo reale. Noi di Multiplayer.it saremo invece a Londra per vivere nel pieno dell'azione l'evento!

"I Campionati Mondiali sono l'evento più prestigioso nel panorama competitivo Pokémon: è la prima volta in assoluto che un appuntamento di questo calibro arriva in Europa e tantissimi giocatori italiani, dopo gli ottimi risultati raggiunti quest'anno, sono qualificati e pronti a competere con l'obiettivo di ottenere il titolo più prestigioso di tutti, che decreterà il miglior giocatore di Pokémon al mondo. L'ultima vittoria mondiale conquistata da un italiano risale al 2013 e appartiene all'Allenatore Arash Ommati, che è attualmente anche l'unico europeo ad aver mai ottenuto questo risultato. Gli italiani si sono sempre contraddistinti per numero di qualificati e abilità nelle sfide Pokémon e l'arrivo nel Vecchio Continente di questa importante competizione potrebbe rappresentare un'ottima occasione per trionfare ancora una volta."

Pokémon Spada

L'evento sarà diviso in quattro giornate: durante le prime due potremo vedere dei round a eliminazione, mentre durante la terza sarà il turno degli ottavi, quarti e della semifinale. L'ultimo giorno sarà invece il momento delle finali, divise in Junior, Senior e Master. Ecco gli orari specifici della diretta di Cydonia e Chiara:

18 agosto - dalle 9:00 alle 20:00

19 agosto - dalle 9:00 alle 20:00

20 agosto - dalle 9:00 alle 16:00

21 agosto - dalle 9:00 alle 14:00

Dal 18 novembre Pokémon Spada e Scudo saranno sostituiti da Pokémon Scarlatto e Violetto. Riguardo a questi nuovi giochi, sappiamo che Toby Fox ha collaborato alla musica, è l'autore di Undertale.