Pokémon Scarlatto e Violetto: Toby Fox ha collaborato alla musica, è l'autore di Undertale

Toby Fox, il creatore di Undertale, ha confermato recentemente di aver composto alcune delle tracce musicali di Pokémon Scarlatto e Violetto. Oggi invece l'artista ha svelato di aver realizzato in particolare la musica di accompagnamento dei Raid Teracristal, una delle novità annunciate durante l'ultimo Pokémon Presents.

Fox ha dato la notizia su Twitter, svelando anche un curioso aneddoto su come il brano è nato accompagnato da una buffa immagine che potrete visualizzare qui sotto. Non è la prima collaborazione tra Toby Fox e Game Freak. L'artista aveva composto anche alcune delle tracce della colonna sonora di Pokémon Spada e Scudo.

A quanto pare Game Freak ha mostrato al compositore l'immagine di un Lucario con un gigantesco fiore cristallizzato in testa, spiegandogli che si trattava della nuova meccanica della Teracristallizzazione, e chiedendo gli utilizzare questo spunto per comporre una musica adatta ai Raid Teracristal.

"Potreste averla sentita nel Pokémon Presents qualche tempo fa, ma ho composto la musica per le nuove battaglie Raid Terastal di Pokémon Scarlatto0 e Violetto! Non vedo l'ora che i miei Pokémon vengano spazzati via da un Fidough ricoperto di gioielli!", ha detto Fox.

"Quando mi è stato assegnato questo incarico per la prima volta, il direttore del gioco, Ohmori-san, mi ha mostrato un Lucario con un gigantesco fiore di cristallo enorme che gli usciva dalla testa e mi ha detto che era la nuova meccanica di gioco. Usando queste informazioni come progetto, ho creato la canzone... Spero vi piaccia!"

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 18 novembre. Rimanendo in tema, è stata annunciata la data di uscita della serie animata Pokémon: Cronache di Arceus su Netflix.