Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2: trailer annuncia accordo per le versioni console

L'editore ININ Games, Buddy Productions e lo studio di sviluppo Trinity Team hanno annunciato con un trailer di aver fatto di nuovo squadra per la pubblicazione delle versioni console di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2. Quindi il secondo capitolo delle avventure digitali dei due amatissimi personaggi arriverà in formato digitale e fisico su Nintendo Switch, PS4 e PS5, e in formato solo digitale su Xbox One e Xbox Series X e S.

Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gameplay di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2, che è sostanzialmente un picchiaduro a scorrimento, come lo era Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans, accompagnate da alcuni brani della colonna sonora, riconoscibilissimi come tratti da alcuni dei film della coppia. Non c'è da aggiungere che la presenza delle canzoni degli Oliver Onions sia un grande valore aggiunto.

Il gioco sarà basato sul successo del suo predecessore, ma avrà un sistema di combattimento migliorato, dei nuovi mini giochi, una pixel art più dettagliata, una modalità cooperativa e una modalità party competitiva per un massimo di quattro giocatori.

Sarà inoltre doppiato in quattro lingue: inglese, tedesco, italiano e spagnolo. Insomma, i fan di Bud e Terence dovrebbero essere in fervente attesa di poterci giocare.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 è attualmente in via di sviluppo. L'uscita è prevista per la primavera del 2023.