THQ Nordic annuncia con un video la sua lineup per la Gamescom 2022

THQ Nordic ha pubblicato un filmato per annunciare la sua lineup della Gamescom 2022, che sarà quantomai ricca e variegata. Si parla di ben nove giochi, tutti giocabili dai visitatori, per la gioia di chi si recherà in fiera, dopo tre anni di assenza causa COVID-19. Leggiamo l'elenco dei giochi:

Alone in the Dark

Tempest Rising

Wreckreation

AEW: Fight Forever

Outcast 2 - A New Beginning

SpongeBob SquarePants - The Cosmic Shake

The Valiant

SpellForce: Conquest of Eo

DESTROY ALL HUMANS! 2 - Reprobed !

Alcuni dei titoli dell'editore sono stati appena annunciati al Digital Showcase 2022. Tra questi spicca sicuramente il reboot della serie Alone in the Dark, che tenta di ridare lustro a una serie storica, finita in disgrazia negli ultimi anni.

Lo stand di THQ Nordic alla Gamescom 2022 sarà nella Hall 8, Stand A11-B10, ma Destroy All Humans! 2 - Reprobed sarà giocabile anche in tre stalli dello stand di TikTok, che si troverà nella Hall 7.1 Stand - B010-C011.