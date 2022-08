Commandos 3 - HD Remaster: data di lancio svelata da un nuovo trailer

Kalypso Media ha pubblicato un nuovo trailer di Commandos 3 - HD Remaster per svelare la data d'uscita del gioco: il 30 agosto 2022. Le prime versioni disponibili saranno quella PC e Xbox One. Il gioco sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass. Le versioni per le altre piattaforme arriveranno più avanti nel corso dell'anno.

Il video mostra diverse sequenze di gioco tratte dalla versione rimasterizzata, tra aree interne ed esterne. Per chi non la conoscesse, la trilogia di Commandos unisce tattica e strategia, mettendo il giocatore al comando di un manipolo di uomini, che deve affrontare diverse missioni, ambientate nella Seconda Guerra Mondiale.

Commandos 3 - HD Remaster è una versione riveduta e corretta di Commandos 3: Destination Berlin, che vanta le seguenti caratteristiche:

Versione rimasterizzata in alta definizione: include modelli 3D e texture rielaborati e realizzati da zero, controlli migliorati, un'IU affinata e tutorial e suggerimenti per i principianti

Mettiti a capo di 6 commando temerari: le unità speciali sotto il tuo controllo, Berretti verdi, Genieri, Cecchini, Sommozzatori, Spie e Ladri, sono esperte nel proprio campo e fondamentali per la riuscita delle missioni

Rivivi le iconiche campagne della Seconda guerra mondiale: dal campo di addestramento a 12 missioni ardite, potrai vivere la storia su 3 dei maggiori fronti di guerra, tra cui Stalingrado, Europa centrale e Normandia

Una storia e missioni ricche di azione: segui una squadra di commando specialisti in un'epoca di grandi pericoli. Commandos 3 HD - Remaster include ancor più azione e dettagli rispetto ai suoi predecessori

Raduna le tue truppe per la modalità multiplayer: competi in "Deathmatch" o "Raccogli le bandiere" per 2-8 giocatori, ognuna con condizioni di vittoria distinte