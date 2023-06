Hidden Folks ha fatto scuola, con ottime vendite e reazioni molto positive da parte dei giocatori. Come spesso accade, molti ne hanno ripreso la formula in modo pedissequo, cercando semplicemente di seguire la scia del successo di de Jongh, mentre altri hanno provato ad aggiungere elementi di diversificazione più profondi, per rendere l'esperienza di ricerca degli oggetti in qualche modo più personale e interessante, come ad esempio fatto da Labyrinth City: Pierre the Maze Detective o, come vedremo nella recensione, Crime O'Clock degli italiani Bad Seed .

Le novità fondamentali introdotte da de Jongh furono da una parte stilistiche, ossia l'adozione di uno stile visivo estremamente peculiare e accattivante, che richiamava proprio quello delle illustrazioni di genere classiche, e dall'altra di target, con le meccaniche tipiche del genere riviste quel tanto che bastava da svincolarlo dalla fascia casual. Quindi lì dove l'obiettivo dei giocatori era sempre quello di trovare oggetti ben mimetizzati negli scenari, lo spazio di gioco era stato ampliato a dismisura, tanto da non poter essere concentrato in una sola schermata. Inoltre era possibile zoomare avanti e indietro le immagini per svelare dettagli poco visibili e godersi l'ottimo lavoro di costruzione delle scene adottato dall'autore, che risultavano (e risultano ancora adesso) quantomai vive.

Quando nel 2017 Adriaan de Jongh lanciò sul mercato Hidden Folks , il cosiddetto genere degli oggetti nascosti, ossia di titoli in cui l'obiettivo è quello di ricercare elementi mimetizzati nello scenario, esisteva da tempo. In realtà esisteva da prima dei videogiochi, visto che molte pubblicazioni di enigmistica classica (prendete La Settimana Enigmistica) avevano addirittura dei concorsi dedicati, spalmati su più numeri, che sfidavano i lettori a individuare alcuni oggetti celati dentro delle immagini a pagina intera (a volte anche a doppia pagina) ricche di dettagli.

Indagini nel tempo

I progressi nelle indagini vengono segnati sugli scenari

Il flusso temporale è minacciato da alcune intelligenze artificiali particolarmente aggressive, dagli scopi inizialmente non molto chiari, che stanno causando numerosi incidenti per provare ad alterare la storia dell'umanità. Guidati da un'altra intelligenza artificiale, con cui parleremo per l'intero corso del gioco, dovremo fermarle risolvendo i casi via via che ci si presenteranno. Ogni caso non può essere risolto in un solo momento del tempo, ma va ricostruito spostandosi tra il passato e il futuro per svelare le dinamiche di ciò che è successo e cercare di metterci una toppa, per così dire. Così, ad esempio, dovremo impedire che un uomo scriva una lettera furiosa a sua moglie facendola suicidare, ricostruendo i fatti salienti della giornata di entrambi e intervenendo lì dove possibile per evitare la causa scatenante della crisi matrimoniale. Oppure dovremo impedire che un gladiatore usi un'arma letale, scoprendo il percorso che l'ha fatta finire nelle sue mani.

È proprio intorno al concetto di indagine che ruotano le novità di Crime O'Clock rispetto a Hidden Folks e cloni. Il gameplay è sempre composto dalla ricerca di oggetti nascosti all'interno di grossi scenari disegnati a mano (cinque in totale), ma con il giocatore che in qualche modo viene chiamato a condurre delle vere e proprie investigazioni, con la ricerca dei dettagli nascosti che segue sempre un filo narrativo coerente, sottolineato dall'interfaccia stessa, che evidenzia di volta in volta quanto viene scoperto.

Ad aumentare il coinvolgimento ci pensano alcuni semplici minigiochi che di tanto in tanto saremo chiamati a risolvere e che simulano alcune funzioni di analisi dell'intelligenza artificiale alleata. Così, ad esempio, per realizzare un'analisi chimica dovremo riordinare degli elementi dentro a delle fialette muovendoli nel giusto ordine; per ottenere l'identità di qualcuno dovremo ricostruirne il volto allineandone i dettagli; oppure per tracciare un segnale dovremo seguire lo stesso cliccando sui nodi di collegamento il più velocemente possibile.