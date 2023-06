Per la recensione di Ayaneo Air Plus ci siamo trovati tra le mani un PC portatile che migliora l'originale Ayaneo Air, ma non supera la prova del tempo.

Nell'ultimo paio d'anni, Ayaneo non è mai stata ferma. Quando la compagnia cinese lanciò la sua prima campagna di crowdfunding nel 2020, l'idea di un PC portatile con le dimensioni di una console portatile era estremamente di nicchia e, poiché le alternative fino a quel momento (come GPD Win e OneGx1) assomigliavano più a mini laptop che a console portatili, non c'era un vero mercato. Il periodo avveniristico di Ayaneo è stato però molto breve, in soli tre anni si è assistito a un proliferare di alternative proposte da grandi produttori: da Valve con Steam Deck fino al più recente Asus Rog Ally, passando per soluzioni prettamente in streaming come Logitech G Cloud e il futuro Project Q di PlayStation. Per non restare indietro, Ayaneo ha risposto lanciando nel corso di tre anni un gran numero di dispositivi e revisioni, tutte diverse per caratteristiche hardware e form factor. Tra questi, uno dei più curiosi è stato Ayaneo Air, un PC portatile dalle dimensioni ancora più compatte rispetto a quelle di Nintendo Switch, e un cambio di rotta drastico rispetto a dispositivi fin troppo ingombranti come Steam Deck o lo stesso Ayaneo. Tuttavia, come spiegato nella recensione di Ayaneo Air, quello che doveva essere un punto di forza si è rivelato inevitabilmente il più grande limite del dispositivo: dimensioni così ridotte hanno portato a un hardware non troppo potente, una batteria poco longeva e uno schermo OLED di buona qualità ma così piccolo da rendere l'uso di Windows 11 frustrante. Proprio alla luce di queste critiche, il produttore cinese ha deciso di riprovarci con Ayaneo Air Plus, un dispositivo che si pone a tutti gli effetti come una via di mezzo tra l'originale Ayaneo Air e il più grande e potente Ayaneo 2. Il risultato è un azzeccato compromesso, che risolve buona parte dei vecchi problemi, ma che difficilmente supererà la prova del tempo.

Le specifiche tecniche di Ayaneo Air Plus La differenza più grande tra Ayaneo Air Plus e il vecchio Air è nascosta dentro la scocca del dispositivo. Per l'occasione si è infatti deciso di utilizzare lo stesso chip AMD Ryzen 7 6800U di Ayaneo 2, il dispositivo di punta dell'azienda finché non è stato rimpiazzato dal recentissimo Ayaneo 2S. Ancora una volta l'hardware arriva in più varianti, con modelli più economici dotati di Ryzen 3 7320U o Ryzen 5 7520U. È però la possibilità di avere prestazioni più elevate in un PC portatile più piccolo della concorrenza il più grande motivo per cui investire in Ayaneo Air Plus, rendendo quindi poco sensato rivolgersi alle alternative meno potenti. La vecchia versione di Ayaneo Air permetteva, infatti, di giocare senza alcun problema giochi 2D, produzioni indie o titoli più piccoli, ma anche aumentando ai TDP più elevati faticava a mantenere performance accettabili con i videogiochi più moderni e tecnicamente avanzati. Air Plus risolve questo problema e, anche con i giochi più recenti, assicura delle buone performance, paragonabili a quelle di Ayaneo 2 ma in un dispositivo dalle dimensioni più pratiche.

Benchmark e performance Su Ayaneo Air Plus, giocare giochi 2D e indie più piccoli è una pacchia, con l'hardware che non mostra incertezze neanche ai consumi più bassi. Ad esempio, produzioni come Dead Cells, Chained Echoes e Hollow Knight possono essere giocati con framerate costante ed elevato impostando il TDP al preset più basso, assicurandosi tra le due ore e mezza e le tre ore di autonomia. Aumentando i consumi si può però giocare in maniera soddisfacente anche ai giochi più moderni e alle produzioni tecnicamente più avanzate, a patto di scendere a compromessi con la risoluzione e il dettaglio grafico. A 720p e dettagli medi, Death Stranding: Director's Cut e Hi-Fi Rush non scendono mai sotto i 30 FPS, mentre per raggiungere lo stesso risultato con Elden Ring e Cyberpunk 2077 bisogna impostare un livello di dettaglio basso. Su uno schermo dalle dimensioni contenute come quello di Ayaneo Air Plus non è un grosso problema (così come non lo è giocare a 720p), mentre può esserlo quando si collega il dispositivo a un monitor esterno o alla TV. In quel caso i limiti di Ayaneo Air Plus sono più evidenti, ma parliamo pur sempre di un hardware che consente di giocare con buone prestazioni ai giochi di ultima generazione su un dispositivo poco più ingombrante di Nintendo Switch Lite. Il problema più grande resta semmai l'autonomia della batteria, che con emulatori di vecchie console e giochi in 2D raramente supera le tre ore di utilizzo, mentre con giochi 3D più moderni e tecnicamente esosi stenta ad arrivare alla singola ora di gioco. È un problema che accomuna tutti i dispositivi di questo tipo, ma per un PC simil-console che fa delle dimensioni ridotte e la portabilità il suo cavallo di battaglia, non è il migliore dei biglietti da visita. La speranza è che, anche con l'arrivo di Ayaneo OS, l'azienda cinese possa mostrare un impegno maggiore nell'ottimizzazione dei suoi dispositivi e nel contenimento dei consumi. Scheda tecnica di Ayaneo Air Plus CPU: Intel i3 1215U/ Ryzen 5 7520U / Ryzen 7 6800U

TDP: 3-28 Watt tramite AyaSpace

RAM: 8GB/ 16GB LPDDR5

8GB/ 16GB LPDDR5 Memoria: 512GB SSD / 1TB SSD / 2TB SSD

Display: 6 pollici di tipo LCD AntiFingerprint Risoluzione 1920 x 1080 Frequenza di aggiornamento 60 Hz Rapporto di aspetto 16:9 Luminosità 400 nit

Sensori: Giroscopio a 6 assi, Hall Joystick, Fingerprint Touch

Giroscopio a 6 assi, Hall Joystick, Fingerprint Touch Connessione: Bluetooth 5.2 WI-FI 6

Audio: Stereo dual channel Microfono

Porte: Jack cuffia/auricolari stereo da 3,5 mm USB-C 4.0

Batteria: 46.2Wh per 1-3 ore di gioco

46.2Wh per 1-3 ore di gioco Slot microSD: supporto a SD, SDXC e SDHC

supporto a SD, SDXC e SDHC Dimensioni: 237 mm × 91,4 mm × 23.1mm

237 mm × 91,4 mm × 23.1mm Peso: 525 grammi

525 grammi Sistema operativo: Windows 11

Windows 11 Prezzo (Indiegogo): Versione con 16 GB + 512 GB SSD: 779$ Versione con 32 GB + 2 TB SSD: 1179$



Sistema operativo e interfaccia Ayaneo Air Plus arriva con Windows 11 preinstallato e pronto per essere configurato. Lo schermo touchscreen da sei pollici è ancora troppo piccolo per rendere l'utilizzo di Windows piacevole e immediato, ma rispetto ai 5.5 pollici del primo Ayaneo Air è un passo avanti che sembra di poco conto ma è in realtà sostanziale. Raramente è capitato di cliccare icone sbagliate o impazzire utilizzando la tastiera virtuale, anche se i testi più minuscoli portano ancora a strizzare gli occhi di tanto in tanto. Ingrandire testi e icone dalle impostazioni di Windows è l'unico compromesso per un hardware che, a differenza di Steam Deck, non ha ancora un suo sistema operativo. Ayaneo sta lavorando a una sua alternativa di SteamOS pensata proprio per i suoi PC portatili, ma finché Ayaneo OS non sarà resa pubblica bisognerà affidarsi ancora alla combinazione di Windows e AyaSpace. Quest'ultimo è un client che permette, richiamando un'interfaccia ancora piuttosto grezza, di sfogliare i giochi installati in memoria, controllare le informazioni del dispositivo e modificare al volo alcune impostazioni, a partire dal valore TDP. Come con Ayaneo 2, il consumo può essere infatti impostato secondo alcuni valori predeterminati. C'è il preset a 11W, chiamato "Power Saving" e pensato per quando non si sta giocando (o quando si vuole giocare a titoli molto leggeri); i preset a 15W ("Balance") e a 20W ("Game") si utilizzano tendenzialmente con giochi 3D ben ottimizzati ma non troppo spinti, mentre il preset "Pro" può essere configurato manualmente e raggiungere un valore massimo di 25W o essere ridotto a un minimo di 3W. AyaSpace può anche essere utile per tenere d'occhio l'utilizzo di CPU, GPU e memoria, regolare la sensibilità dei grilletti, degli stick o della vibrazione, attivare e regolare i sensori di movimento per i giochi che lo supportano, oppure riassegnare i tasti in modo che riflettano la disposizione di un particolare pad.

Design, tasti ed ergonomia Il design di Ayaneo Air Plus non è altro che una versione allungata dell'originale Air, con alcune piccole modifiche estetiche ed ergonomiche. Le dimensioni sono ora di 237mm x 91.4mm x 23.1mm, il peso è di circa 525 grammi, mentre la scocca eredita alcune idee di design introdotte con il più ingombrante Ayaneo 2. In particolare, l'hardware non presenta viti visibili, regalando al dispositivo un aspetto pulito ed elegante. Per permettere un efficace raffreddamento del dispositivo, il retro è forellato in maniera simile ad Ayaneo 2. Il sensore di impronte digitali, precedentemente posizionato a destra sul vecchio Ayaneo Air, è stato ora spostato sul lato sinistro per esigenze di hardware ed ergonomiche, permettendo di tenere il dispositivo saldo con la mano destra mentre si utilizza l'indice sinistro per il login. Dal punto di vista dell'audio, è stato fatto un netto passo avanti rispetto al vecchio Ayaneo Air, montando ora due speaker nella parte inferiore: il volume è ora sensibilmente più elevato, sebbene ai livelli più alti si perda rapidamente in chiarezza dell'audio. Il dispositivo è dotato di una porta microSD e di due porte USB-C, una nella parte superiore e una sul lato inferiore, quest'ultima particolarmente utile per collegare a un dock e utilizzare un monitor esterno. Nonostante siano aumentate le dimensioni della "console", la grandezza dei tasti è rimasta pressoché identica. Proprio per questo, a una prima occhiata i tasti frontali potrebbero risultare stranamente piccoli: a noi non hanno dato particolari problemi, ma quanto siano più o meno comodi è una sensazione molto personale, e dipende dalla grandezza delle mani e delle dita di chi gioca, così come nel modo in cui si impugna il dispositivo. La croce direzionale, pur non essendo tra le migliori che si trovano su dispositivi di questo tipo, è comoda e risponde con precisione, l'ideale quando si ha a che fare con platform 2D, picchiaduro e beat'em up a scorrimento. Anche gli stick analogici hanno mantenuto le stesse dimensioni del vecchio Air, ma più che la grandezza il problema riguarda la forte pressione richiesta dai tasti L3 e R3: nei giochi in cui gli stick vanno premuti spesso - e magari contemporaneamente - l'esperienza può essere scomoda e imprecisa. Va riconosciuto ad Ayaneo di essere tra i pochi produttori di PC portatili ad aver abbracciato la tecnologia Hall effect per gli stick analogici: probabilmente i numerosi casi di Joy-Con hanno amplificato il timore verso il drifting degli stick, ma almeno finora la soluzione adottata per Ayaneo dovrebbe prevenire qualsiasi problema di questo tipo (di come funziona la tecnologia Hall Effect, ne abbiamo scritto in un articolo a parte). Sulla parte superiore, poi, accanto ai grilletti e ai tasti dorsali, ci sono due piccoli pulsanti funzione che possono essere associati a un gran numero di opzioni: possono per esempio richiamare la tastiera a schermo, catturare uno screenshot del gioco o passare da un software all'altro. Buono è lo studio fatto da Ayaneo sull'ergonomia dell'Air Plus: laddove alcuni produttori di hardware simili (come Asus ROG Ally) preferiscono adottare plastiche con superfici ruvide e design più squadrati, l'Air Plus ha una scocca completamente liscia con curve morbide. Per fortuna il retro leggermente ricurvo, unito alle dimensioni compatte dell'Air Plus, evitano che il dispositivo scivoli quando le mani sono un po' sudate. Inoltre, un po' per le nuove plastiche usate e un po' per l'hardware più ingombrante, mentre si gioca si ha la sensazione di impugnare un prodotto molto più solido rispetto ai precedenti dell'azienda cinese.

Display Un passo indietro di Ayaneo Air Plus rispetto al predecessore riguarda il display, poiché si è deciso di abbandonare l'ottimo OLED in favore di una soluzione in grado di contenere i costi aumentando le dimensioni. Si tratta comunque di uno schermo IPS touchscreen da sei pollici di alta qualità con una risoluzione di 1080p e un refresh rate di 60Hz. La luminosità di picco è aumentata dai 350 nit dell'Ayaneo Air fino a 400 nit: siamo ancora molto distanti dal livello di luminosità che si può trovare sui display degli smartphone e, nonostante si riesca a giocare all'aperto senza troppi problemi, ci si poteva forse aspettare qualcosina in più. Nulla da dire invece sull'ottimo angolo di visione, ampio e che permette di giocare molto comodamente a prescindere da come si impugna e inclina il dispositivo. Mettendo Ayaneo Air e Air Plus fianco a fianco, la mancanza dei neri profondi e il contrasto minore su Ayaneo Air Plus si nota, ma in compenso lo schermo è ora sufficientemente grande da offrire un'esperienza migliore.

Rumorosità e raffreddamento Ad Ayaneo va dato atto di essere riuscita a compattare un hardware equivalente a quello di Ayaneo 2 in una scocca sensibilmente ridotta. Il sistema di dissipazione si basa su un'unica ventola che espelle il calore nella parte superiore di Ayaneo Air Plus riuscendo a contenere la temperatura anche al TDP più elevato. Non senza compromessi, va detto: se l'impugnatura del dispositivo non si scalda mai, assicurando un'esperienza piacevole, lo stesso non si può dire per la parte centrale di Ayaneo Air Plus, con lo schermo e il retro che raggiungono temperature parecchio elevate. Senza contare che, all'accensione e con i giochi tecnicamente più impegnativi, Ayaneo Air Plus è davvero tanto rumorosa per avere dimensioni così contenute.