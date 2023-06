Final Fantasy 16 è il gioco PS5 venduto più velocemente ad oggi in Giappone

Come vi abbiamo già segnalato, Final Fantasy 16 ha venduto oltre 3 milioni di unità in tutto il mondo sin dal suo debutto del 22 giugno. Si tratta di un numero interessante, ma ovviamente non ci parla di situazioni locali nei vari mercati. Ora, abbiamo modo di vedere quanto il gioco abbia venduto in Giappone nei primi tre giorni: oltre 336.000 unità. Questa cifra rendere Final Fantasy 16 il gioco PS5 venduto più velocemente di sempre in suolo nipponico.

Precisiamo che parliamo in generale di gioco PS5, non solo di esclusive della console di Sony. Questo significa che in Giappone ha battuto anche Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4, Gran Turismo 7 e altri grandi giochi. Va comunque precisato che queste cifre sono solo quelle delle copie fisiche: non abbiamo accesso alle unità digitali, quindi un confronto totale non è possibile.

Non abbiamo idea di quali siano i dati successivi ai primi tre giorni, quindi è comunque possibile che nell'arco dei primi sette giorni altre esclusive abbiano venduto di più e che Final Fantasy 16 abbia "solo" avuto una notevole partenza nei primi giorni della pubblicazione, ma in ogni caso è un risultato più che positivo per Square Enix, raggiunto tra l'altro con circa 3.8 milioni di PS5 in commercio sul suolo giapponese.