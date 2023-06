Commodore 64 e Amiga vivono ancora con l'evento ZZAP! Live 2023

L'evento ZZAP! Live 2023 si terrà il 12 agosto 2023 a Kenilworth , nel Regno Unito, presso l'hotel Holiday Inn e prevede una grande quantità di postazioni e giochi da provare, oltre a una serie di ospiti di notevole profilo, per quanto riguarda l'ambito degli home computer in questione.

La compagnia britannica Fusion Retro Events ha annunciato il nuovo evento ZZAP! Live 2023 , incentrato sulla storica rivista videoludica e le piattaforme che l'hanno caratterizzata, ovvero in particolare le macchine Commodore , come Commodore 64 e Amiga.

ZZAP! Live 2023: programma e dettagli

ZZAP! Live 2023 ha un programma in due parti, sostanzialmente: l'evento principale inizia alle 10:00 di mattina e termina alle 18:00, consentendo l'accesso a diverse iniziative. Tra queste ci sono 50 piattaforme Commodore che consentono di provare numerosi giochi suddivisi in varie epoche storiche, dai primi anni 80 agli anni 90 e anche i progetti contemporanei.

Ci saranno poi delle aree tematiche come Adventure Zone e un'area dedicata alla musica, una zona Fusion dove saranno disponibili anche sistemi non Commodore e saranno presenti LAN Party su vari titoli. Ci saranno poi competizioni e panel con interviste ad alcuni degli ospiti speciali.

Sparsi per la zona saranno presenti cabinati arcade storici e anche le rispettive versioni per computer Commodore dei giochi in questione, oltre a una zona bar.

La seconda parte inizia alle 19:30 e sarà costituita da una presentazione multimediale tra remix di musiche e sessioni più dedicate alle colonne sonore con alcuni dei compositori storici dell'epoca, protagonisti anche di vari live set. Trovate maggiori informazioni a questo indirizzo sul sito ufficiale dell'evento.