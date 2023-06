Alan Wake 2 è il gioco dei sogni di Remedy, come emerge dal nuovo video diario

Alan Wake 2 è protagonista di un nuovo video diario da parte di Remedy, in cui il team lo definisce il proprio gioco dei sogni, ovvero il progetto definitivo a cui avrebbe sempre voluto lavorare, in base a quanto riferito.

Il video inizia con una discussione sul gioco originale e le ispirazioni che l'hanno caratterizzato, come la serie Twin Peaks e i lavori di Stephen King.

Nel video, Remedy riferisce che Alan Wake 2 sarà simile al primo capitolo, con alcune differenze in termini di atmosfera e struttura.

L'idea generale del gioco è rimasta per 13 anni nella mente di Sam Lake, che ha continuato a pensare a come svilupparla al meglio. Il director discute del genere horror in generale e di come questo abbia ottenuto una notevole popolarità negli ultimi anni, e come Alan Wake 2 rappresentasse una sorta di tessera mancante in un puzzle.

Secondo Sam Lake, il concept da cui è partita poi la creazione del progetto definitivo è stato quello più convincente per il team, dopo anni di idee e valutazioni varie. Come abbiamo visto, il nuovo capitolo presenta due campagne parallele: una con protagonista l'agente FBI Saga Anderson e una con protagonista Alan Wake, imprigionato nel misterioso "luogo buio" nei meandri di Bright Falls.

Di recente abbiamo saputo che Alan Wake 2 tende più al survival horror e avrà inserti live action, oltre ad avere meno combattimenti e un ritmo più lento rispetto al primo capitolo.