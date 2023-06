Alan Wake 2 ha meno combattimenti e un ritmo più lento rispetto al primo capitolo, per Remedy

Remedy Entertainment ha dichiarato che Alan Wake 2 avrà meno combattimenti e un ritmo più lento rispetto al primo capitolo. La notizia farà felici quelli che ritenevano Alan Wake troppo incentrato sull'azione.

A toccare l'argomento è stato lo sceneggiatore capo Sam Lake in un'intervista concessa a PLAY Magazine e pubblicata sul numero #29. L'obiettivo è quello di cambiare genere al gioco, allontanandolo da quello action adventure, per avvicinarlo maggiormente ai survival horror. Per riuscirci Remedy ha reso più significativi i singoli combattimenti.

Lake: "Il primo gioco era un action adventure. Aveva elementi horror, ma era un action adventure. E c'erano degli elementi che volevamo sistemare, per così dire, come il fatto che i combattimenti fossero molto simili e che ce ne fossero molti per l'intera esperienza. Decidere di passare al survival horror per il seguito ha molto senso, con meno combattimenti e un ritmo più lento, perché ci ha permesso di fare di più ed essere più ambiziosi con la storia."

Chi ha giocato al primo Alan Wake non potrà non concordare con Lake riguardo alla preponderanza dell'azione sul resto. Vedremo se il seguito riuscirà a essere diverso, pur mantenendo lo spirito dell'originale. Lo scopriremo a partire dal 17 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X/S e PC.